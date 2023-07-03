Курганец с детьми не смог улететь в Турцию из-за ошибки судебного пристава

04 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Курганца не выпустили в Турцию из-за ошибки судебного пристава Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Кургана с детьми не смог вылететь в Стамбул (Турция) из-за ошибок в работе регионального УФССП. На мужчину был ошибочно наложен запрет на выезд за границу. Потерпевший взыскал стоимость авиабилетов, которые ему пришлось повторно покупать, сообщает сайт областной прокуратуры. «При фактическом отсутствии соответствующих оснований гражданину отказали в перелете по направлению Москва — Стамбул, ввиду чего он был вынужден вылететь обратно в Курган, а также приобрести новые билеты в Турцию», — привели подробности дела в ведомстве. Мужчина обратился за компенсацией в суд. В иске курганец сообщил, что приставы не сообщали о возбуждении производства и принятых мерах. Также они не учли, что судебный приказ, на основе которого выносилось решение, был отменен. Мужчина через суд добился возмещения стоимости билетов из казны РФ. Прокуратура подала заявление, чтобы 31 тысячу рублей взыскали с должностного лица в порядке регресса. Суд заявление ведомства удовлетворил. Ранее URA.RU сообщало, что курганские приставы не могут найти имущество у должников. Среди тех, у кого УФССП не смогла взыскать имущество по исполнительному производству, значится депутат гордумы и осужденный за коррупцию экс-замначальника УМВД.

Житель Кургана с детьми не смог вылететь в Стамбул (Турция) из-за ошибок в работе регионального УФССП. На мужчину был ошибочно наложен запрет на выезд за границу. Потерпевший взыскал стоимость авиабилетов, которые ему пришлось повторно покупать, сообщает сайт областной прокуратуры. «При фактическом отсутствии соответствующих оснований гражданину отказали в перелете по направлению Москва — Стамбул, ввиду чего он был вынужден вылететь обратно в Курган, а также приобрести новые билеты в Турцию», — привели подробности дела в ведомстве. Мужчина обратился за компенсацией в суд. В иске курганец сообщил, что приставы не сообщали о возбуждении производства и принятых мерах. Также они не учли, что судебный приказ, на основе которого выносилось решение, был отменен. Мужчина через суд добился возмещения стоимости билетов из казны РФ. Прокуратура подала заявление, чтобы 31 тысячу рублей взыскали с должностного лица в порядке регресса. Суд заявление ведомства удовлетворил. Ранее URA.RU сообщало, что курганские приставы не могут найти имущество у должников. Среди тех, у кого УФССП не смогла взыскать имущество по исполнительному производству, значится депутат гордумы и осужденный за коррупцию экс-замначальника УМВД.