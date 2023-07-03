03 июля 2023

Тюменский экс-силовик, насмерть сбивший дорожных рабочих, попросил о снисхождении

Тюменский суд оставил без изменения срок для экс-сотрудника СК, который насмерть сбил дорожных рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шадрину. Тюмень, шадрин павел
Павел Шадрин просил суд смягчить его наказание Фото:

Тюменский областной суд оставил без изменения приговор для бывшего сотрудника областного следственного управления Павла Шадрина, который подал апелляцию на свой приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В 2021 году экс-силовик, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих.

«Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Павла Шадрина. Судом первой инстанции ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, но приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, в ноябре 2021 года бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сел пьяным за руль своего BMW. На высокой скорости (более 190 километров в час) он сбил двух дорожных рабочих, которые трудились в районе путепровода на улице Федюнинского. Мужчины погибли на месте.

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Тюменский областной суд оставил без изменения приговор для бывшего сотрудника областного следственного управления Павла Шадрина, который подал апелляцию на свой приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В 2021 году экс-силовик, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих. «Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Павла Шадрина. Судом первой инстанции ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, но приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, в ноябре 2021 года бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сел пьяным за руль своего BMW. На высокой скорости (более 190 километров в час) он сбил двух дорожных рабочих, которые трудились в районе путепровода на улице Федюнинского. Мужчины погибли на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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