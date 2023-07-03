Тюменский экс-силовик, насмерть сбивший дорожных рабочих, попросил о снисхождении

Тюменский суд оставил без изменения срок для экс-сотрудника СК, который насмерть сбил дорожных рабочих

04 июля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Павел Шадрин просил суд смягчить его наказание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной суд оставил без изменения приговор для бывшего сотрудника областного следственного управления Павла Шадрина, который подал апелляцию на свой приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В 2021 году экс-силовик, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих. «Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Павла Шадрина. Судом первой инстанции ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, но приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, в ноябре 2021 года бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сел пьяным за руль своего BMW. На высокой скорости (более 190 километров в час) он сбил двух дорожных рабочих, которые трудились в районе путепровода на улице Федюнинского. Мужчины погибли на месте.

Тюменский областной суд оставил без изменения приговор для бывшего сотрудника областного следственного управления Павла Шадрина, который подал апелляцию на свой приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В 2021 году экс-силовик, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих. «Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Павла Шадрина. Судом первой инстанции ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, но приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, в ноябре 2021 года бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сел пьяным за руль своего BMW. На высокой скорости (более 190 километров в час) он сбил двух дорожных рабочих, которые трудились в районе путепровода на улице Федюнинского. Мужчины погибли на месте.