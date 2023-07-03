Тюменский экс-силовик, насмерть сбивший дорожных рабочих, попросил о снисхождении

Тюменский областной суд оставил без изменения приговор для бывшего сотрудника областного следственного управления Павла Шадрина, который подал апелляцию на свой приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В 2021 году экс-силовик, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих.
«Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Павла Шадрина. Судом первой инстанции ему было назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, но приговор оставили без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Как ранее писало агентство, в ноябре 2021 года бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сел пьяным за руль своего BMW. На высокой скорости (более 190 километров в час) он сбил двух дорожных рабочих, которые трудились в районе путепровода на улице Федюнинского. Мужчины погибли на месте.
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