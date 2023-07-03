03 июля 2023

Самая страшная пермская колония не может найти врачей для медосмотра осужденных

В Пермском крае колония «Белый лебедь» не может найти врачей для медосмотра осужденных
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., итк, сотрудник фсин
Медосмотр должен пройти 21 осужденный в соликамской ИК-2 Фото:

Исправительная колония №2 в Соликамске (Пермский край), известная как «Белый лебедь», не смогла найти врачей, чтобы провести медосмотр осужденных. На сайте единого агрегатора торговли «Березка» указано, что закупка, которую проводила колония, признана несостоявшейся.

«Наименование закупки (предмет контракта): оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников из числа осужденных. Стартовая цена (максимальная цена, руб.) 22 999», — сказано в коммерческом предложении ИК-2.

В проекте контракта уточняется, что колония ищет дерматовенеролога и профпатолога. Медосмотр осужденные должен пройти 21 узник «Белого лебедя». По условиям контракта, услуга должна быть оказана до конца октября текущего года.

В «Белом лебеде» пожизненный срок отбывают наказание особо опасные преступники. Ранее URA.RU рассказывало, что ИК №2 предоставит средства реабилитации для инвалидов, которые содержатся в исправучреждении.

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Исправительная колония №2 в Соликамске (Пермский край), известная как «Белый лебедь», не смогла найти врачей, чтобы провести медосмотр осужденных. На сайте единого агрегатора торговли «Березка» указано, что закупка, которую проводила колония, признана несостоявшейся. «Наименование закупки (предмет контракта): оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников из числа осужденных. Стартовая цена (максимальная цена, руб.) 22 999», — сказано в коммерческом предложении ИК-2. В проекте контракта уточняется, что колония ищет дерматовенеролога и профпатолога. Медосмотр осужденные должен пройти 21 узник «Белого лебедя». По условиям контракта, услуга должна быть оказана до конца октября текущего года. В «Белом лебеде» пожизненный срок отбывают наказание особо опасные преступники. Ранее URA.RU рассказывало, что ИК №2 предоставит средства реабилитации для инвалидов, которые содержатся в исправучреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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