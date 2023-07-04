Секретарь СНБО Данилов: Украина сменила тактику контрнаступления

04 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

ВСУ сосредоточатся на уничтожении живой силы ВС РФ, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина поменяла тактику на данном этапе наступления, и в настоящее время ВСУ больше сконцентрированы на ослаблении российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «На данный момент украинские вооруженные силы (ВСУ) больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед», — передает слова Данилова «Страна.ua». Он добавил, что основной задачей является максимальное нанесение урона живой силе, технике, складам с горючим, боеприпасам, командным пунктам, артиллерии и ПВО российской армии. Сейчас война стала борьбой не за территорию, а за численное уничтожение вражеских сил, заключил Данилов. Ранее стало известно, что Украина будет акцентировать внимание на террористических актах, так как это более экономически эффективный и имеющий меньшие потери для военных способ проведения боевых действий. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что у Киева ограничены военные возможности, и он обладает небольшими шансами на успешное контрнаступление.

Украина поменяла тактику на данном этапе наступления, и в настоящее время ВСУ больше сконцентрированы на ослаблении российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «На данный момент украинские вооруженные силы (ВСУ) больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед», — передает слова Данилова «Страна.ua». Он добавил, что основной задачей является максимальное нанесение урона живой силе, технике, складам с горючим, боеприпасам, командным пунктам, артиллерии и ПВО российской армии. Сейчас война стала борьбой не за территорию, а за численное уничтожение вражеских сил, заключил Данилов. Ранее стало известно, что Украина будет акцентировать внимание на террористических актах, так как это более экономически эффективный и имеющий меньшие потери для военных способ проведения боевых действий. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что у Киева ограничены военные возможности, и он обладает небольшими шансами на успешное контрнаступление.