Секретарь СНБО Данилов: Украина сменила тактику контрнаступления

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
ВСУ сосредоточатся на уничтожении живой силы ВС РФ, заявил Алексей Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина поменяла тактику на данном этапе наступления, и в настоящее время ВСУ больше сконцентрированы на ослаблении российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«На данный момент украинские вооруженные силы (ВСУ) больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед», — передает слова Данилова «Страна.ua». Он добавил, что основной задачей является максимальное нанесение урона живой силе, технике, складам с горючим, боеприпасам, командным пунктам, артиллерии и ПВО российской армии. Сейчас война стала борьбой не за территорию, а за численное уничтожение вражеских сил, заключил Данилов.

Ранее стало известно, что Украина будет акцентировать внимание на террористических актах, так как это более экономически эффективный и имеющий меньшие потери для военных способ проведения боевых действий. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что у Киева ограничены военные возможности, и он обладает небольшими шансами на успешное контрнаступление.

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Украина поменяла тактику на данном этапе наступления, и в настоящее время ВСУ больше сконцентрированы на ослаблении российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «На данный момент украинские вооруженные силы (ВСУ) больше сконцентрированы на ослаблении армии России, а не на продвижении вперед», — передает слова Данилова «Страна.ua». Он добавил, что основной задачей является максимальное нанесение урона живой силе, технике, складам с горючим, боеприпасам, командным пунктам, артиллерии и ПВО российской армии. Сейчас война стала борьбой не за территорию, а за численное уничтожение вражеских сил, заключил Данилов. Ранее стало известно, что Украина будет акцентировать внимание на террористических актах, так как это более экономически эффективный и имеющий меньшие потери для военных способ проведения боевых действий. Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что у Киева ограничены военные возможности, и он обладает небольшими шансами на успешное контрнаступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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