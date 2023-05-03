Военный аналитик Джерелиевский: Украина меняет тактику наступления

04 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Попытки терактов со стороны Украины будут происходить чаще, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский. «Военные возможности Киева сейчас серьезно ограничены, и, как, кстати, многие Западные эксперты указывают, шансы на успешное контрнаступление у них не много. Основной упор будет делаться на террористические действия. Что мы сейчас уже и наблюдаем: удары по нефтебазе под Севастополем, в Темрюке, подрывы ЖД-путей, нейтрализована целая террористическая сеть, которая готовила теракты в Крыму. Таких эпизодов будет все больше и больше. Трудно сказать в данном случае, самодостаточны ли эти теракты или являются элементом готовящегося контрнаступления», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, ВСУ постепенно сменят тактику ведения боевых действий. «Я могу с уверенностью сказать, что контрнаступление, если будет предпринято, не принесет успеха. Оно скорее всего обернется колоссальными потерями для них и разгромом. Украина будет продолжать делать упор именно на террористические акты. Я предполагаю, что по мере того, как ВСУ будут уничтожены как единая боевая сила, постепенно начнется второй этап — смещение к партизанской террористической войне. Она дешевле и длиться может достаточно долгое время», — объяснил военный аналитик. 1 мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожной дороги диверсантами. Спустя два дня в Красноярском крае произошел пожар на нефтебазе. До начала возгорания в небе заметили беспилотник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский. «Военные возможности Киева сейчас серьезно ограничены, и, как, кстати, многие Западные эксперты указывают, шансы на успешное контрнаступление у них не много. Основной упор будет делаться на террористические действия. Что мы сейчас уже и наблюдаем: удары по нефтебазе под Севастополем, в Темрюке, подрывы ЖД-путей, нейтрализована целая террористическая сеть, которая готовила теракты в Крыму. Таких эпизодов будет все больше и больше. Трудно сказать в данном случае, самодостаточны ли эти теракты или являются элементом готовящегося контрнаступления», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, ВСУ постепенно сменят тактику ведения боевых действий. «Я могу с уверенностью сказать, что контрнаступление, если будет предпринято, не принесет успеха. Оно скорее всего обернется колоссальными потерями для них и разгромом. Украина будет продолжать делать упор именно на террористические акты. Я предполагаю, что по мере того, как ВСУ будут уничтожены как единая боевая сила, постепенно начнется второй этап — смещение к партизанской террористической войне. Она дешевле и длиться может достаточно долгое время», — объяснил военный аналитик. 1 мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожной дороги диверсантами. Спустя два дня в Красноярском крае произошел пожар на нефтебазе. До начала возгорания в небе заметили беспилотник.