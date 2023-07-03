Челябинский губернатор Текслер отправил комиссию в город, где закрывают единственную больницу

В Миньяре Ашинского Района Челябинской области, где закрывают единственную больницу, по поручению губернатора Алексея Текслера работала спецкомиссия. О завершении работ сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По поручению Алексея Текслера в Миньяре завершила работу спецкомиссия во главе с первым замгубернатора Ириной Гехт. Заместитель губернатора Станислав Мошаров и Ирина Гехт осмотрели здание аварийной больницы и заверили жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медобслуживанием в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.
Больницу закрыли из-за несоответствия пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагают пользоваться дневным стационаром в поликлинике или другим за пределами города.
«Жители согласились, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно. Сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и центр Миньяра. Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, госпитализировать в Челябинск», — передает слова Гехт пресс-служба.
О закрытии единственной больницы в Миньяре стало известно в конце июня. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.
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