Челябинский губернатор Текслер отправил комиссию в город, где закрывают единственную больницу

04 июля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Пациентов будут возить в больницы соседних городов до появления нового стационара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Миньяре Ашинского Района Челябинской области, где закрывают единственную больницу, по поручению губернатора Алексея Текслера работала спецкомиссия. О завершении работ сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению Алексея Текслера в Миньяре завершила работу спецкомиссия во главе с первым замгубернатора Ириной Гехт. Заместитель губернатора Станислав Мошаров и Ирина Гехт осмотрели здание аварийной больницы и заверили жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медобслуживанием в полном объеме», — рассказали в пресс-службе. Больницу закрыли из-за несоответствия пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагают пользоваться дневным стационаром в поликлинике или другим за пределами города. «Жители согласились, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно. Сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и центр Миньяра. Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, госпитализировать в Челябинск», — передает слова Гехт пресс-служба. О закрытии единственной больницы в Миньяре стало известно в конце июня. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

В Миньяре Ашинского Района Челябинской области, где закрывают единственную больницу, по поручению губернатора Алексея Текслера работала спецкомиссия. О завершении работ сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению Алексея Текслера в Миньяре завершила работу спецкомиссия во главе с первым замгубернатора Ириной Гехт. Заместитель губернатора Станислав Мошаров и Ирина Гехт осмотрели здание аварийной больницы и заверили жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медобслуживанием в полном объеме», — рассказали в пресс-службе. Больницу закрыли из-за несоответствия пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагают пользоваться дневным стационаром в поликлинике или другим за пределами города. «Жители согласились, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно. Сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и центр Миньяра. Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, госпитализировать в Челябинск», — передает слова Гехт пресс-служба. О закрытии единственной больницы в Миньяре стало известно в конце июня. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.