03 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер отправил комиссию в город, где закрывают единственную больницу

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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, мед служба, скорая помошь
Пациентов будут возить в больницы соседних городов до появления нового стационара Фото:

В Миньяре Ашинского Района Челябинской области, где закрывают единственную больницу, по поручению губернатора Алексея Текслера работала спецкомиссия. О завершении работ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По поручению Алексея Текслера в Миньяре завершила работу спецкомиссия во главе с первым замгубернатора Ириной Гехт. Заместитель губернатора Станислав Мошаров и Ирина Гехт осмотрели здание аварийной больницы и заверили жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медобслуживанием в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Больницу закрыли из-за несоответствия пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагают пользоваться дневным стационаром в поликлинике или другим за пределами города.

«Жители согласились, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно. Сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и центр Миньяра. Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, госпитализировать в Челябинск», — передает слова Гехт пресс-служба.

О закрытии единственной больницы в Миньяре стало известно в конце июня. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

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В Миньяре Ашинского Района Челябинской области, где закрывают единственную больницу, по поручению губернатора Алексея Текслера работала спецкомиссия. О завершении работ сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению Алексея Текслера в Миньяре завершила работу спецкомиссия во главе с первым замгубернатора Ириной Гехт. Заместитель губернатора Станислав Мошаров и Ирина Гехт осмотрели здание аварийной больницы и заверили жителей, что они будут обеспечены всем необходимым медобслуживанием в полном объеме», — рассказали в пресс-службе. Больницу закрыли из-за несоответствия пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагают пользоваться дневным стационаром в поликлинике или другим за пределами города. «Жители согласились, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно. Сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и центр Миньяра. Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, госпитализировать в Челябинск», — передает слова Гехт пресс-служба. О закрытии единственной больницы в Миньяре стало известно в конце июня. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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