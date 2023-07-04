За что посадили Зарему Мусаеву

Зарема Мусаева была приговорена к 5, 5 годам лишения свободы
новость из сюжетаСкандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне
Жену бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева и мать оппозиционных активистов Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года лишения свободы. В 2022 году она совершила нападение на полицейского в Чечне во время задержания. URA.RU приводит основную информацию о деле Мусаевой.
- С 2022 года Мусаева находилась в СИЗО в Грозном по обвинению в мошенничестве и насилии над представителем власти. 15 июня обвинение запросило для нее пять с половиной лет колонии.
- По данным следствия, жена чеченского экс-судьи 21 января 2022 года во время нахождения рядом с дежурной частью «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». Мусаева расцарапала лицо участковому, который сказал ей, что вынужден составить административный протокол о хулиганстве.
- В январе 2022 года ее увезли насильно из Нижнего Новгорода в Чечню люди, которые представились сотрудниками МВД республики. Она была доставлена в Чечню на допрос и задержана на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». Пока жена чеченского экс-судьи была в спецприемнике, в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По словам правозащитников, у Заремы Мусаевой сахарный диабет.
- Семья Янгулбаевых связывает дело против Мусаевой с правозащитной деятельностью сыновей и считает преследование «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова. Власти Чечни называют семью экс-судьи пособниками террористов и подозревает в причастности к ведению сепаратистского telegram-канала 1ADAT* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), в котором критикуют действия глав республики. По словам Кадырова, Янгулбаевы «террористы с лживыми и погаными языками».
- Порядка 400 тысяч человек вышли на стихийный митинг в столице Чечни Грозном. Они требовали поспособствовать экстрадиции членов семьи бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ситуация в регионе была под контролем.
- Против одного из сыновей Сайди Янгулбаева Ибрагима в Чечне было заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Его брат Абубакар участвовал в правозащитной деятельности «Комитета против пыток» (признан иностранным агентом и ликвидирован).
- В Чеченской Республике лишили неприкосновенности экс-судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Решение было принято коллегия судей Чечни.
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