Депутат заявил, что за погибших в пожарах привлечет к ответственности мэрию Кургана

04 июля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Яков Сидоров намерен привлечь к ответственности людей из мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Он также акцентировал, что было нарушение порядка действий при ЧС, повлекших за собой гибель восьми человек. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице «ВКонтакте». «В течение пяти минут по средствам передачи информации после объявления о ЧС власти должны разъяснить людям, куда направляться и что делать. В это время уже должны быть организованы пункты эвакуации, и главное — группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения, а не ездить пожарная (машина) с говорящей установкой. Этого сделано не было. Я считаю, что в гибели людей напрямую ответственны должностные лица администрации Кургана», — заявил Сидоров. Депутат направил обращения в прокуратуру. Также он уточнил, что в надзорное ведомство писали и активисты микрорайона Смолино. Со слов Сидорова он сам будет представлять интересы некоторых потерпевших по данному уголовному делу, чтобы ответственным оказался не «какой-нибудь дядя Вася», а люди, которые напрямую отвечали за эвакуацию. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU сообщили, что информирование населения об эвакуации во время пожара 7 мая в зоне ЧС проводилось путем подворового обхода. Ездили спецмашины с воспроизводящими устройствами и ручными громкоговорителями. Информация об объявлении эвакуации, местах размещения автобусов, пунктах временного размещения граждан доводилась через СМИ и Интернет, рассылки СМС-уведомлений.«С учетом природного стихийного огненного шторма были предприняты все возможные меры для эвакуации населения в сложившейся ситуации», — уточнили власти. Ранее URA.RU писало, что между Ситниковой и депутатом уже был диалог об ответственности за пожары. Разговор не был конструктивным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Яков Сидоров намерен привлечь к ответственности людей из мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Он также акцентировал, что было нарушение порядка действий при ЧС, повлекших за собой гибель восьми человек. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице «ВКонтакте». «В течение пяти минут по средствам передачи информации после объявления о ЧС власти должны разъяснить людям, куда направляться и что делать. В это время уже должны быть организованы пункты эвакуации, и главное — группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения, а не ездить пожарная (машина) с говорящей установкой. Этого сделано не было. Я считаю, что в гибели людей напрямую ответственны должностные лица администрации Кургана», — заявил Сидоров. Депутат направил обращения в прокуратуру. Также он уточнил, что в надзорное ведомство писали и активисты микрорайона Смолино. Со слов Сидорова он сам будет представлять интересы некоторых потерпевших по данному уголовному делу, чтобы ответственным оказался не «какой-нибудь дядя Вася», а люди, которые напрямую отвечали за эвакуацию. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU сообщили, что информирование населения об эвакуации во время пожара 7 мая в зоне ЧС проводилось путем подворового обхода. Ездили спецмашины с воспроизводящими устройствами и ручными громкоговорителями. Информация об объявлении эвакуации, местах размещения автобусов, пунктах временного размещения граждан доводилась через СМИ и Интернет, рассылки СМС-уведомлений.«С учетом природного стихийного огненного шторма были предприняты все возможные меры для эвакуации населения в сложившейся ситуации», — уточнили власти. Ранее URA.RU писало, что между Ситниковой и депутатом уже был диалог об ответственности за пожары. Разговор не был конструктивным.