03 июля 2023

Курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка лесопожарной техники. Курган, пожарная машина, сотрудник лесопожарного центра
Пожарные посты в Курганской области смогут получить новую технику Фото:

Власти Курганской области планируют закупить около 30 пожарных машин для муниципальных постов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Еще раз коротко отдельно по планам с обновлением парка автобусов и пожарных машин на конец 2023 и первое полугодие 2024. Будем покупать 25-30 пожарных автомобилей для наших муниципальных постов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что власти также будут рассматривать возможность субсидировать более 70 пассажирских автобусов. Губернатор отмечает, что такое будет возможно при готовности местных перевозчиков и курганской мэрии. «В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но если все по бюджету сложится — сделаем», — пишет Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина. В микрорайоне Заозерный планируют достроить сооружение, строительство которого началось в 2012 году.

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Власти Курганской области планируют закупить около 30 пожарных машин для муниципальных постов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Еще раз коротко отдельно по планам с обновлением парка автобусов и пожарных машин на конец 2023 и первое полугодие 2024. Будем покупать 25-30 пожарных автомобилей для наших муниципальных постов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что власти также будут рассматривать возможность субсидировать более 70 пассажирских автобусов. Губернатор отмечает, что такое будет возможно при готовности местных перевозчиков и курганской мэрии. «В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но если все по бюджету сложится — сделаем», — пишет Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина. В микрорайоне Заозерный планируют достроить сооружение, строительство которого началось в 2012 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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