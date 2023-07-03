Курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин

Власти Курганской области планируют закупить около 30 пожарных машин для муниципальных постов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Еще раз коротко отдельно по планам с обновлением парка автобусов и пожарных машин на конец 2023 и первое полугодие 2024. Будем покупать 25-30 пожарных автомобилей для наших муниципальных постов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Сообщается, что власти также будут рассматривать возможность субсидировать более 70 пассажирских автобусов. Губернатор отмечает, что такое будет возможно при готовности местных перевозчиков и курганской мэрии. «В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но если все по бюджету сложится — сделаем», — пишет Шумков.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина. В микрорайоне Заозерный планируют достроить сооружение, строительство которого началось в 2012 году.
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