Курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин

04 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Пожарные посты в Курганской области смогут получить новую технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области планируют закупить около 30 пожарных машин для муниципальных постов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Еще раз коротко отдельно по планам с обновлением парка автобусов и пожарных машин на конец 2023 и первое полугодие 2024. Будем покупать 25-30 пожарных автомобилей для наших муниципальных постов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что власти также будут рассматривать возможность субсидировать более 70 пассажирских автобусов. Губернатор отмечает, что такое будет возможно при готовности местных перевозчиков и курганской мэрии. «В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но если все по бюджету сложится — сделаем», — пишет Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина. В микрорайоне Заозерный планируют достроить сооружение, строительство которого началось в 2012 году.

Власти Курганской области планируют закупить около 30 пожарных машин для муниципальных постов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Еще раз коротко отдельно по планам с обновлением парка автобусов и пожарных машин на конец 2023 и первое полугодие 2024. Будем покупать 25-30 пожарных автомобилей для наших муниципальных постов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что власти также будут рассматривать возможность субсидировать более 70 пассажирских автобусов. Губернатор отмечает, что такое будет возможно при готовности местных перевозчиков и курганской мэрии. «В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но если все по бюджету сложится — сделаем», — пишет Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина. В микрорайоне Заозерный планируют достроить сооружение, строительство которого началось в 2012 году.