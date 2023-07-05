Курганские бухгалтеры и тюменец борются за место в окружной думе

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
На довыборы уже заявились три кандидата Фото:

В довыборах на место в думе Белозерского муниципального округа Курганской области участвуют два бухгалтера и житель Тюменской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома.

«Данные кандидата: Куприянов Сергей Александрович; основное место работы или службы, — ООО Агро комплекс „Куликов родник“, бухгалтер. <…> Данные кандидата: Липатова Татьяна Алексеевна; основное место работы или службы, — ИП Липатов А.В., бухгалтер», — указано в документе, размещенном на сайте.

Куприянов является самовыдвиженцем, а Липатова представляет ЛДПР. Помимо них в выборах будет участвовать Алексей Кубасов, чью кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Он является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». Кубасов в отличие от остальных кандидатов проживает в Тюменской области.

Довыборы в белозерскую думу состоятся 10 сентября. В тот же день пройдут довыборы на освободившееся место в облдуме, которое ранее занимал уже экс-депутат Борис Чепурной.

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В довыборах на место в думе Белозерского муниципального округа Курганской области участвуют два бухгалтера и житель Тюменской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. «Данные кандидата: Куприянов Сергей Александрович; основное место работы или службы, — ООО Агро комплекс „Куликов родник“, бухгалтер. <…> Данные кандидата: Липатова Татьяна Алексеевна; основное место работы или службы, — ИП Липатов А.В., бухгалтер», — указано в документе, размещенном на сайте. Куприянов является самовыдвиженцем, а Липатова представляет ЛДПР. Помимо них в выборах будет участвовать Алексей Кубасов, чью кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Он является директором ООО Агро комплекс «Куликов родник». Кубасов в отличие от остальных кандидатов проживает в Тюменской области. Довыборы в белозерскую думу состоятся 10 сентября. В тот же день пройдут довыборы на освободившееся место в облдуме, которое ранее занимал уже экс-депутат Борис Чепурной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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