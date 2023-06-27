На довыборы в курганскую облдуму зарегистрировали первого кандидата. Фото

28 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Депутаты смогут зарегистрировать свою кандидатуру до 9 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидата партии «Единая Россия», гендиректора компании «МобиДик» Александра Черняка, первым зарегистрировали на довыборы в курганскую облдуму. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». «На дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы выдвинулся первый кандидат. Сегодня, 28 июня, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты Курганской областной думы Александра Владимировича Черняка, выдвинутого Курганским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“», — указано в сообщении. Кандидатов регистрируют для участия в дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. Заявки от кандидатов принимают до 9 июля. Черняк будет участвовать в довыборах на место досрочно ушедшего в отставку уже экс-депутата Бориса Чепурного. Выборы пройдут 10 сентября. С представителем ЕР планируют конкурировать: водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ), сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР) и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова («Справедливая Россия — За правду»).

Кандидата партии «Единая Россия», гендиректора компании «МобиДик» Александра Черняка, первым зарегистрировали на довыборы в курганскую облдуму. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». «На дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы выдвинулся первый кандидат. Сегодня, 28 июня, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты Курганской областной думы Александра Владимировича Черняка, выдвинутого Курганским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“», — указано в сообщении. Кандидатов регистрируют для участия в дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский. Заявки от кандидатов принимают до 9 июля. Черняк будет участвовать в довыборах на место досрочно ушедшего в отставку уже экс-депутата Бориса Чепурного. Выборы пройдут 10 сентября. С представителем ЕР планируют конкурировать: водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ), сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР) и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова («Справедливая Россия — За правду»).