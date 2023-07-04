Депутат Госдумы раскрыл, как поднять пенсию работающим пенсионерам

Депутат Госдумы Нилов: работающих пенсионеров можно вывести из числа застрахованных лиц

05 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры смогут получить индексацию, если за них не будут платить взносы, отметил Ярослав Нилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работающих пенсионеров можно вывести из числа застрахованных лиц. Это поможет им получать и заработную плату, и проиндексированную пенсию. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «У нас пенсии не индексируют для тех, кто работает. Как тогда повышать качество жизни пенсионеров? Зарплата у них может быть очень скромной. Они могут работать, например, в общественных организациях на полставки за 5000 рублей. Но это тоже застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица, за которых работодатели отчисляют взносы в Социальный фонд. А что получают работающие пенсионеры взамен? Непроиндексированную пенсию. То есть они трудятся наравне с другими гражданами, а на выходе получают только ограничения в пенсионных баллах, следовательно, и ограничение в доходах. Поэтому нужно или вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам — то, чего мы, собственно, и добиваемся, или вывести эту категорию из числа застрахованных лиц», — объяснил Ярослав Нилов. По словам депутат Госдумы, вывод работающих пенсионеров из категории застрахованных лиц позволит вернуть индексацию пенсий. «Тогда работодателю не нужно будет отчислять взносы в Социальный фонд, а сами работающие пенсионеры получат право на ежегодно индексируемую страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — подчеркнул Нилов. По данным проекта бюджета Социального фонда на три года, индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будет происходить в два этапа. Выплаты могут поднять с 1 января 2024 года на 5,3%. Ее средний размер будет составлять 22 772 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работающих пенсионеров можно вывести из числа застрахованных лиц. Это поможет им получать и заработную плату, и проиндексированную пенсию. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «У нас пенсии не индексируют для тех, кто работает. Как тогда повышать качество жизни пенсионеров? Зарплата у них может быть очень скромной. Они могут работать, например, в общественных организациях на полставки за 5000 рублей. Но это тоже застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица, за которых работодатели отчисляют взносы в Социальный фонд. А что получают работающие пенсионеры взамен? Непроиндексированную пенсию. То есть они трудятся наравне с другими гражданами, а на выходе получают только ограничения в пенсионных баллах, следовательно, и ограничение в доходах. Поэтому нужно или вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам — то, чего мы, собственно, и добиваемся, или вывести эту категорию из числа застрахованных лиц», — объяснил Ярослав Нилов. По словам депутат Госдумы, вывод работающих пенсионеров из категории застрахованных лиц позволит вернуть индексацию пенсий. «Тогда работодателю не нужно будет отчислять взносы в Социальный фонд, а сами работающие пенсионеры получат право на ежегодно индексируемую страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — подчеркнул Нилов. По данным проекта бюджета Социального фонда на три года, индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будет происходить в два этапа. Выплаты могут поднять с 1 января 2024 года на 5,3%. Ее средний размер будет составлять 22 772 рубля.