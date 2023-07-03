Андрею Гаранину передадут часть полномочий Александра Калинина и Александра Мажарова

Должность зама по ТЭК и экологии Дмитрий Артюхов придумал специально для Андрея Гаранина Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Полномочия заместителей губернатора ЯНАО будут перераспределены из-за назначения на должность Андрея Гаранина. Как рассказали источники в ямальском политблоке, Дмитрий Артюхов использовал уже обкатанную схему, назначив нового зама одновременно на должность главы департамента природных ресурсов и экологии.

«Гаранин будет курировать, по сути, работу своего же департамента, то есть вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Ранее это направление было поделено между Александром Калининым и Александром Мажаровым, поэтому полномочия придется перераспределять», — рассказывают инсайдеры. По словам собеседников, пока полномочия замов не переоформлены, но работа над этим ведется.

Источники уточнили, что должность заместителя губернатора ЯНАО для Гаранина была введена специально, чтобы тот согласился перейти с муниципальной службы на государственную. Пост директор одного из окружных департаментов для мэра города повышением бы не являлся, поэтому Артюхов пошел по уже обкатанной схеме, предложив Гаранину совмещать место своего зама и должность главы природоохранного ведомства.

Редакция обратилась за комментариями, как будут перекроены полномочия замов губернатора. Ответ к моменту выхода публикации получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Гаранин был назначен на пост заместителя губернатора. После того, как депутаты Губкинского приняли отставку мэра, к обязанностям главы города приступил первый заместитель Андрей Бандурко — его называют основным претендентов на кресло руководителя муниципалитета.