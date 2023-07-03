03 июля 2023

Курганцев предупредили о грозах с порывистым ветром. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, гроза, лето, плохая погода, город курган, ливень, дождь
В Курганской области пройдут грозы Фото:

В Курганской области пройдут грозы с порывистым ветром. Такая информация появилась на сайте курганского гидрометцентра.

«Прогноз погоды по Курганской области. 05 — 07 июля. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — информирует портал синоптиков. Отмечается, что при грозах ожидаются порывы западного ветра до 15 м/с.

В среду, 5 июля, температура воздуха может подняться до 33 градусов. В последующие два дня сохранится жаркая погода. Воздух будет прогреваться до 26 — 31°С.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском регионе сохранится жара. Температура воздуха днем превысит отметку в 30 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.

В Курганской области 5 июля ждут грозы с порывистым ветром
В Курганской области 5 июля ждут грозы с порывистым ветром

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В Курганской области пройдут грозы с порывистым ветром. Такая информация появилась на сайте курганского гидрометцентра. «Прогноз погоды по Курганской области. 05 — 07 июля. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — информирует портал синоптиков. Отмечается, что при грозах ожидаются порывы западного ветра до 15 м/с. В среду, 5 июля, температура воздуха может подняться до 33 градусов. В последующие два дня сохранится жаркая погода. Воздух будет прогреваться до 26 — 31°С. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском регионе сохранится жара. Температура воздуха днем превысит отметку в 30 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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