В Курганской области пройдут грозы с порывистым ветром. Такая информация появилась на сайте курганского гидрометцентра.
«Прогноз погоды по Курганской области. 05 — 07 июля. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — информирует портал синоптиков. Отмечается, что при грозах ожидаются порывы западного ветра до 15 м/с.
В среду, 5 июля, температура воздуха может подняться до 33 градусов. В последующие два дня сохранится жаркая погода. Воздух будет прогреваться до 26 — 31°С.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском регионе сохранится жара. Температура воздуха днем превысит отметку в 30 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.
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