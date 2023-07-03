Шахматистка из ЯНАО завоевала чемпионский титул

Оксана Горячкина из Салехарда стала чемпионкой Западной Азии

Спортсменка тренируется в «Полярной шахматной школе им. А.Карпова» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Салехардская шахматистка Оксана Горячкина стала чемпионкой Западной Азии. Об этом сообщила пресс-служба департамента по физической культуре и спорта ЯНАО.

«Оксана Горячкина из Салехарда стала чемпионкой Западной Азии в категории девочек до 14 лет. Спортсменка тренируется в „Полярной шахматной школе им. А.Карпова“ под руководством Артема Фролова», — говориться на официальном сайте департамента.

Так же ноябрянка Полина Смирнова заняла третье место среди девочек до 12 лет. Полина — воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Альтис», тренер — Радмил Ахметов.

Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, произошедшем в Полярной шахматной школе. Тогда семья Горячкиных обращалась к губернатору Артюховым с помощью разрешить ситуацию.