03 июля 2023

Шахматистка из ЯНАО завоевала чемпионский титул

Оксана Горячкина из Салехарда стала чемпионкой Западной Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Спортсменка тренируется в «Полярной шахматной школе им. А.Карпова» Фото:

Салехардская шахматистка Оксана Горячкина стала чемпионкой Западной Азии. Об этом сообщила пресс-служба департамента по физической культуре и спорта ЯНАО.

«Оксана Горячкина из Салехарда стала чемпионкой Западной Азии в категории девочек до 14 лет. Спортсменка тренируется в „Полярной шахматной школе им. А.Карпова“ под руководством Артема Фролова», — говориться на официальном сайте департамента.

Так же ноябрянка Полина Смирнова заняла третье место среди девочек до 12 лет. Полина — воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Альтис», тренер — Радмил Ахметов.

Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, произошедшем в Полярной шахматной школе. Тогда семья Горячкиных обращалась к губернатору Артюховым с помощью разрешить ситуацию.

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Салехардская шахматистка Оксана Горячкина стала чемпионкой Западной Азии. Об этом сообщила пресс-служба департамента по физической культуре и спорта ЯНАО. «Оксана Горячкина из Салехарда стала чемпионкой Западной Азии в категории девочек до 14 лет. Спортсменка тренируется в „Полярной шахматной школе им. А.Карпова“ под руководством Артема Фролова», — говориться на официальном сайте департамента. Так же ноябрянка Полина Смирнова заняла третье место среди девочек до 12 лет. Полина — воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Альтис», тренер — Радмил Ахметов. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте, произошедшем в Полярной шахматной школе. Тогда семья Горячкиных обращалась к губернатору Артюховым с помощью разрешить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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