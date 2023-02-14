Что известно о здоровье Романа Костомарова

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе
В январе олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. После этого у него развилась гангрена, из-за которой спортсмену пришлось ампутировать кисти рук и стопы. URA.RU приводит важные новости о состоянии спортсмена.
- В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Там он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
- Фигурист пришел в сознание 24 января. Врачи отметили, что у спортсмена уменьшился объем поражения легких, однако курс лечения стоит продолжить.
- В феврале у Романа Костомарова стала прогрессировать гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Делается это для того, чтобы убрать нагрузку с органов. Однако после этого в организме спортсмена стала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Они привели к гангрене (некрозу) нижних конечностей. Врачи сказали, что требуется ампутация.
- Спустя два дня Костомарову ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Другой источник передает, что спортсмену ампутировали обе стопы. Операция прошла успешно. Россияне поддержали спортсмена. Они пожелали ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
- Техник-протезист Александр Пронин рассказал, что фигурист сможет вернуться на лед после реампутации. Но о профессиональной карьере спортсмену стоит забыть.
- Из-за продолжающейся болезни 14 февраля Костомарову ампутировали обе кисти рук. Отмечается, что первая ампутация на руке была неделю назад.
- Мать Романа Костомарова Валентина отказалась давать комментарий по поводу состояния сына. Она отметила, что сообщения в СМИ об ампутации конечностей являются неправдой.
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