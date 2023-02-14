Что известно о здоровье Романа Костомарова

Роман Костомаров попал в реанимацию в январе Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В январе олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. После этого у него развилась гангрена, из-за которой спортсмену пришлось ампутировать кисти рук и стопы. URA.RU приводит важные новости о состоянии спортсмена.