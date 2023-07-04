Пермский губернатор поручил новому главе Куеды искать деньги для развития округа

04 июля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин встретился с новым главой Куединского муниципального округа (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с новым главой Куединского муниципального округа Флоридом Бадртдиновым поручил ему искать средства для развития территории. Для этого, словам главы региона, мэр должен договариваться с местными предприятиями. «В ходе встречи особое внимание было уделено реализации комплексного плана развития округа, утвержденного в 2022 году. Дмитрий Махонин акцентировал, что необходимо принять дополнительные меры для привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий комплексного плана, выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями и компаниями для их социального инвестирования в территорию», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Флорида Бадртдинова главой Куединского округа выбрали 31 мая. Ранее он занимал пост спикера земского собрания. Как рассказывало URA.RU, в конце июня главы муниципалитетов Прикамья обратили внимание краевых законодателей на недофинансирование местных бюджетов. В ответ глава комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова призвала мэров больше зарабатывать, а не просто просить дотаций.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с новым главой Куединского муниципального округа Флоридом Бадртдиновым поручил ему искать средства для развития территории. Для этого, словам главы региона, мэр должен договариваться с местными предприятиями. «В ходе встречи особое внимание было уделено реализации комплексного плана развития округа, утвержденного в 2022 году. Дмитрий Махонин акцентировал, что необходимо принять дополнительные меры для привлечения внебюджетных источников на реализацию мероприятий комплексного плана, выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями и компаниями для их социального инвестирования в территорию», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Флорида Бадртдинова главой Куединского округа выбрали 31 мая. Ранее он занимал пост спикера земского собрания. Как рассказывало URA.RU, в конце июня главы муниципалитетов Прикамья обратили внимание краевых законодателей на недофинансирование местных бюджетов. В ответ глава комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова призвала мэров больше зарабатывать, а не просто просить дотаций.