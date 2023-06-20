В заксобрании призвали пермских мэров больше зарабатывать, а не просить дотаций

21 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Елена Зырянова готова дать деньги, но только под развитие Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае глава комитета законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова ответила на просьбу председателя совета глав территорий Пермского края Вадима Лысанова. Он второй день выступает с предложением повысить муниципалитетам дотации из бюджета края на увеличение зарплат чиновникам. Зырянова, в свою очередь, предложила мэрам увеличивать доходы своих бюджетов, чтобы поддержать подчиненных. Край же готов давать субсидии, но не просто на расходы, а на развитие территорий. «Растет доход — растет расход. Наша задача выделять вам субсидии с учетом того, что они должны быть связаны с ростом доходов. Просто просить дополнительные расходы из бюджета… хоть мы и готовы их вам дать, но возможностей таких нет. Мы все в кредитах, у нас большой дефицит, то есть бюджет Пермского края более финансово обременен, чем бюджеты муниципальных образований», — заявила Зырянова, передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что Лысанов пожаловался депутатам на кадровый дефицит в муниципальных учреждениях. Полномочий в территории передали много, а зарплаты чиновникам увеличивать нет возможности из-за дефицитности бюджетов, говорит он. В конце мая министр финансов Прикамья Екатерина Тхор сообщала, что объем поступлений в краевую казну сократился из-за «непростой экономической обстановки» в стране. В марте она также докладывала, что размер дефицита бюджета Пермского края достиг предельного уровня — 37 млрд рублей или 14,9%. Такие показатели связаны с реализацией проектов к 300-летию Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае глава комитета законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова ответила на просьбу председателя совета глав территорий Пермского края Вадима Лысанова. Он второй день выступает с предложением повысить муниципалитетам дотации из бюджета края на увеличение зарплат чиновникам. Зырянова, в свою очередь, предложила мэрам увеличивать доходы своих бюджетов, чтобы поддержать подчиненных. Край же готов давать субсидии, но не просто на расходы, а на развитие территорий. «Растет доход — растет расход. Наша задача выделять вам субсидии с учетом того, что они должны быть связаны с ростом доходов. Просто просить дополнительные расходы из бюджета… хоть мы и готовы их вам дать, но возможностей таких нет. Мы все в кредитах, у нас большой дефицит, то есть бюджет Пермского края более финансово обременен, чем бюджеты муниципальных образований», — заявила Зырянова, передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что Лысанов пожаловался депутатам на кадровый дефицит в муниципальных учреждениях. Полномочий в территории передали много, а зарплаты чиновникам увеличивать нет возможности из-за дефицитности бюджетов, говорит он. В конце мая министр финансов Прикамья Екатерина Тхор сообщала, что объем поступлений в краевую казну сократился из-за «непростой экономической обстановки» в стране. В марте она также докладывала, что размер дефицита бюджета Пермского края достиг предельного уровня — 37 млрд рублей или 14,9%. Такие показатели связаны с реализацией проектов к 300-летию Перми.