Психиатр назвал неочевидную пользу медитации Психиатр Бобби посоветовал медитировать, чтобы уменьшить стресс 04 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Медитация помогает снизить уровень стресса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби. «Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог. Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет. Практиковать медитацию можно разными способами: Сосредоточившись на дыхании, для этого нужно сделать глубокий вдох, дышать через нос, думая о том, как воздух проникает и покидает ваше тело.

Другой способ: «сканируя» тело, лежа на спине, вытянуть ноги и руки и сосредоточить свое внимание на каждой части своего тела, от кончиков пальцев до головы.

Также практиковать медитацию осознанности можно гуляя в тихом месте, где можно прости пять-шесть метров. Идти стоит медленно, осознавая ощущения движение ног пальцев и равновесия. Раннее психолог рассказала, как выйти из отпуска на работу без стресса. Эксперт посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли об отдыхе мотивируют и придают сил. Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби. «Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог. Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет. Практиковать медитацию можно разными способами: Раннее психолог рассказала, как выйти из отпуска на работу без стресса. Эксперт посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли об отдыхе мотивируют и придают сил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям