Психиатр назвал неочевидную пользу медитации

Психиатр Бобби посоветовал медитировать, чтобы уменьшить стресс
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, медитация, йога, поза лотоса
Медитация помогает снизить уровень стресса Фото:

Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби.

«Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог. Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет.

Практиковать медитацию можно разными способами:

  • Сосредоточившись на дыхании, для этого нужно сделать глубокий вдох, дышать через нос, думая о том, как воздух проникает и покидает ваше тело.
  • Другой способ: «сканируя» тело, лежа на спине, вытянуть ноги и руки и сосредоточить свое внимание на каждой части своего тела, от кончиков пальцев до головы.
  • Также практиковать медитацию осознанности можно гуляя в тихом месте, где можно прости пять-шесть метров. Идти стоит медленно, осознавая ощущения движение ног пальцев и равновесия.

Раннее психолог рассказала, как выйти из отпуска на работу без стресса. Эксперт посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли об отдыхе мотивируют и придают сил.

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Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби. «Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог. Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет. Практиковать медитацию можно разными способами: Раннее психолог рассказала, как выйти из отпуска на работу без стресса. Эксперт посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли об отдыхе мотивируют и придают сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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