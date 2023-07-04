Психиатр назвал неочевидную пользу медитации

Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби.
«Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог. Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет.
Практиковать медитацию можно разными способами:
- Сосредоточившись на дыхании, для этого нужно сделать глубокий вдох, дышать через нос, думая о том, как воздух проникает и покидает ваше тело.
- Другой способ: «сканируя» тело, лежа на спине, вытянуть ноги и руки и сосредоточить свое внимание на каждой части своего тела, от кончиков пальцев до головы.
- Также практиковать медитацию осознанности можно гуляя в тихом месте, где можно прости пять-шесть метров. Идти стоит медленно, осознавая ощущения движение ног пальцев и равновесия.
Раннее психолог рассказала, как выйти из отпуска на работу без стресса. Эксперт посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли об отдыхе мотивируют и придают сил.
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