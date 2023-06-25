Психолог дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса

Психолог Дмитриева: после возвращения из отпуска на работу нужно устроить себе выходные

26 июня 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Из отпуска лучше возвращаться за пару дней до выхода на работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Возвращаться из отпуска лучше за пару дней до его окончания, чтобы устроить себе дополнительные выходные для спокойной распаковки вещей и затем без стресса приступить к работе. Такой совет дала клинический психолог Анна Дмитриева. «Вы не одиноки, если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, поэтому не приступайте к работе сразу после возвращения. Лучше оставить день или два, чтобы спокойно распаковать вещи, поразмышлять о своих впечатлениях», — сообщила психолог в интервью «Пятому каналу». Эксперт также посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли о свободе и отдыхе придают сил и мотивируют на плодотворный труд. Помимо этого, в первые рабочие дни лучше всего делать в работе перерывы, потому что работа без передышки может привести к выгоранию. Ранее психологи дали советы по избавлению от выгорания на работе. Во-первых, необходимо установить лимит на свою работу, а за задачи браться по очереди и сосредотачиваться отдельно на каждой. Также среди советов экспертов — перерывы в работе, отдых, правильное питание и спокойствие.

Возвращаться из отпуска лучше за пару дней до его окончания, чтобы устроить себе дополнительные выходные для спокойной распаковки вещей и затем без стресса приступить к работе. Такой совет дала клинический психолог Анна Дмитриева. «Вы не одиноки, если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, поэтому не приступайте к работе сразу после возвращения. Лучше оставить день или два, чтобы спокойно распаковать вещи, поразмышлять о своих впечатлениях», — сообщила психолог в интервью «Пятому каналу». Эксперт также посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли о свободе и отдыхе придают сил и мотивируют на плодотворный труд. Помимо этого, в первые рабочие дни лучше всего делать в работе перерывы, потому что работа без передышки может привести к выгоранию. Ранее психологи дали советы по избавлению от выгорания на работе. Во-первых, необходимо установить лимит на свою работу, а за задачи браться по очереди и сосредотачиваться отдельно на каждой. Также среди советов экспертов — перерывы в работе, отдых, правильное питание и спокойствие.