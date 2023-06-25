25 июня 2023

Психолог дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса

Психолог Дмитриева: после возвращения из отпуска на работу нужно устроить себе выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Из отпуска лучше возвращаться за пару дней до выхода на работу Фото:

Возвращаться из отпуска лучше за пару дней до его окончания, чтобы устроить себе дополнительные выходные для спокойной распаковки вещей и затем без стресса приступить к работе. Такой совет дала клинический психолог Анна Дмитриева.

«Вы не одиноки, если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, поэтому не приступайте к работе сразу после возвращения. Лучше оставить день или два, чтобы спокойно распаковать вещи, поразмышлять о своих впечатлениях», — сообщила психолог в интервью «Пятому каналу».

Эксперт также посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли о свободе и отдыхе придают сил и мотивируют на плодотворный труд. Помимо этого, в первые рабочие дни лучше всего делать в работе перерывы, потому что работа без передышки может привести к выгоранию.

Ранее психологи дали советы по избавлению от выгорания на работе. Во-первых, необходимо установить лимит на свою работу, а за задачи браться по очереди и сосредотачиваться отдельно на каждой. Также среди советов экспертов — перерывы в работе, отдых, правильное питание и спокойствие.

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Возвращаться из отпуска лучше за пару дней до его окончания, чтобы устроить себе дополнительные выходные для спокойной распаковки вещей и затем без стресса приступить к работе. Такой совет дала клинический психолог Анна Дмитриева. «Вы не одиноки, если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, поэтому не приступайте к работе сразу после возвращения. Лучше оставить день или два, чтобы спокойно распаковать вещи, поразмышлять о своих впечатлениях», — сообщила психолог в интервью «Пятому каналу». Эксперт также посоветовала начать планировать следующий отпуск, так как мысли о свободе и отдыхе придают сил и мотивируют на плодотворный труд. Помимо этого, в первые рабочие дни лучше всего делать в работе перерывы, потому что работа без передышки может привести к выгоранию. Ранее психологи дали советы по избавлению от выгорания на работе. Во-первых, необходимо установить лимит на свою работу, а за задачи браться по очереди и сосредотачиваться отдельно на каждой. Также среди советов экспертов — перерывы в работе, отдых, правильное питание и спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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