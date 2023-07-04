Mash: ВСУ обстреливают курские села Горналь и Гуево

04 июля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали два села в Курской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают села Горналь и Гуево. Они находятся в Курской области, в шести километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Mash. «ВСУ прямо сейчас обстреливают из артиллерии курские села Горналь и Гуево», — передают авторы в своем telegram-канале. Со слов местных жителей, Украина ударила не менее 14 раз при помощи артиллерии. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. Отмечается, что пострадавших нет. Украина неоднократно атакует приграничные российские территории. В июне, например, украинские силы сбросили четыре снаряда на село Гордеевка, которое также находится в Курской области. Также обстрелам подвергался и сахарный завод в этой же области. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают села Горналь и Гуево. Они находятся в Курской области, в шести километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Mash. «ВСУ прямо сейчас обстреливают из артиллерии курские села Горналь и Гуево», — передают авторы в своем telegram-канале. Со слов местных жителей, Украина ударила не менее 14 раз при помощи артиллерии. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. Отмечается, что пострадавших нет. Украина неоднократно атакует приграничные российские территории. В июне, например, украинские силы сбросили четыре снаряда на село Гордеевка, которое также находится в Курской области. Также обстрелам подвергался и сахарный завод в этой же области. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.