Shot: ВСУ скинули взрывчатку на село в Курской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, stock,  дрон
БПЛА сбросил 4 взрывчатки, сообщает SHOT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский БПЛА сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Пострадавших нет.

«Сразу четыре боеприпаса сбросил украинский беспилотник на курское село», — пишет канал. Там уточнили, что взрывчатки были сброшены рядом с границей. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Обошлось без пострадавших.

ВСУ уже давно атакуют Курскую область беспилотниками. Так, 9 июня БПЛА упал у нефтебазы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Украинский БПЛА сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Пострадавших нет. «Сразу четыре боеприпаса сбросил украинский беспилотник на курское село», — пишет канал. Там уточнили, что взрывчатки были сброшены рядом с границей. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Обошлось без пострадавших. ВСУ уже давно атакуют Курскую область беспилотниками. Так, 9 июня БПЛА упал у нефтебазы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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