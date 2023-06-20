Shot: ВСУ скинули взрывчатку на село в Курской области

БПЛА сбросил 4 взрывчатки, сообщает SHOT
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский БПЛА сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Пострадавших нет.
«Сразу четыре боеприпаса сбросил украинский беспилотник на курское село», — пишет канал. Там уточнили, что взрывчатки были сброшены рядом с границей. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Обошлось без пострадавших.
ВСУ уже давно атакуют Курскую область беспилотниками. Так, 9 июня БПЛА упал у нефтебазы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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