В Пуровском районе ЯНАО горит лес

О возгорании сообщили в окружном МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории ЯНАО зарегистрирован природный пожар в Пуровском районе. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении МЧС России по округу.

«На данный момент на территории ЯНАО действует один природный пожар на площади в четыре гектара. Очаг находится в Пуровском районе», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если вы стали свидетелем возникновения лесного пожара, то сообщить о нем можно по телефонам 8 (34922) 5-28-27 (региональная диспетчерская служба лесного хозяйства) и 8-800-100-94-00 (горячая линия лесной охраны). Как ранее писало URA.RU, в июле на территории ЯНАО и ХМАО спрогнозировали жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупредили, что подобные метеоусловия увеличивают риски возникновения пожаров.