03 июля 2023

В Пуровском районе ЯНАО горит лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
О возгорании сообщили в окружном МЧС Фото:

На территории ЯНАО зарегистрирован природный пожар в Пуровском районе. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении МЧС России по округу.

«На данный момент на территории ЯНАО действует один природный пожар на площади в четыре гектара. Очаг находится в Пуровском районе», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Если вы стали свидетелем возникновения лесного пожара, то сообщить о нем можно по телефонам 8 (34922) 5-28-27 (региональная диспетчерская служба лесного хозяйства) и 8-800-100-94-00 (горячая линия лесной охраны). Как ранее писало URA.RU, в июле на территории ЯНАО и ХМАО спрогнозировали жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупредили, что подобные метеоусловия увеличивают риски возникновения пожаров.

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На территории ЯНАО зарегистрирован природный пожар в Пуровском районе. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении МЧС России по округу. «На данный момент на территории ЯНАО действует один природный пожар на площади в четыре гектара. Очаг находится в Пуровском районе», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Если вы стали свидетелем возникновения лесного пожара, то сообщить о нем можно по телефонам 8 (34922) 5-28-27 (региональная диспетчерская служба лесного хозяйства) и 8-800-100-94-00 (горячая линия лесной охраны). Как ранее писало URA.RU, в июле на территории ЯНАО и ХМАО спрогнозировали жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупредили, что подобные метеоусловия увеличивают риски возникновения пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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