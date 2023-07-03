В ХМАО и ЯНАО прогнозируют опасную погоду на июль

Авиалесоохрана: в июле в ХМАО и ЯНАО ожидают жару и засуху
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, плохая видимость, лесные пожары, дым, туман, чистопрудное
В регионах ожидается жаркая и сухая погода Фото:
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В июле на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируют жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупреждают, что из-за этого в регионах возникают риски распространения лесных пожаров.

«Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет депнедра Югры в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны. Сейчас лесопожарные бригады Югры переведены на усиленный режим работы. При этом в регионе все еще введен запрет на посещение лесов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ЯНАО вспыхнул пожар. Он случился на территории Надымского района. До этого момента последние пожары на Ямале были зафиксированы месяц назад.

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В июле на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируют жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупреждают, что из-за этого в регионах возникают риски распространения лесных пожаров. «Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет депнедра Югры в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны. Сейчас лесопожарные бригады Югры переведены на усиленный режим работы. При этом в регионе все еще введен запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ЯНАО вспыхнул пожар. Он случился на территории Надымского района. До этого момента последние пожары на Ямале были зафиксированы месяц назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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