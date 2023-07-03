В ХМАО и ЯНАО прогнозируют опасную погоду на июль

В июле на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируют жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупреждают, что из-за этого в регионах возникают риски распространения лесных пожаров.
«Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет депнедра Югры в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны. Сейчас лесопожарные бригады Югры переведены на усиленный режим работы. При этом в регионе все еще введен запрет на посещение лесов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ЯНАО вспыхнул пожар. Он случился на территории Надымского района. До этого момента последние пожары на Ямале были зафиксированы месяц назад.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.