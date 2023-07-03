В ХМАО и ЯНАО прогнозируют опасную погоду на июль

Авиалесоохрана: в июле в ХМАО и ЯНАО ожидают жару и засуху

03 июля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

В регионах ожидается жаркая и сухая погода Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В июле на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируют жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупреждают, что из-за этого в регионах возникают риски распространения лесных пожаров. «Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет депнедра Югры в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны. Сейчас лесопожарные бригады Югры переведены на усиленный режим работы. При этом в регионе все еще введен запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ЯНАО вспыхнул пожар. Он случился на территории Надымского района. До этого момента последние пожары на Ямале были зафиксированы месяц назад.

В июле на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируют жаркую и сухую погоду. Специалисты Авиалесоохраны предупреждают, что из-за этого в регионах возникают риски распространения лесных пожаров. «Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов», — пишет депнедра Югры в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны. Сейчас лесопожарные бригады Югры переведены на усиленный режим работы. При этом в регионе все еще введен запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ЯНАО вспыхнул пожар. Он случился на территории Надымского района. До этого момента последние пожары на Ямале были зафиксированы месяц назад.