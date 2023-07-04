Медведев доложил о росте числа контрактников в РФ

В июне отмечается повышение темпов приема на контрактную службу до 1400 человек в день. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
«Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — заявил Медведев на совещании. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза. Он добавил, что за период с 1 января по 4 июля текущего года в Вооруженные Силы Российской Федерации было принято более 185 тысяч человек, включая около 109 тысяч человек в запасе и граждан, принятых на службу по контракту.
В июне отмечается повышение темпов приема на контрактную службу до 1400 человек в день. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — заявил Медведев на совещании. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза. Он добавил, что за период с 1 января по 4 июля текущего года в Вооруженные Силы Российской Федерации было принято более 185 тысяч человек, включая около 109 тысяч человек в запасе и граждан, принятых на службу по контракту.