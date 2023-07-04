Медведев доложил о росте числа контрактников в РФ

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
В июне отмечается рост числа контрактников в РФ, заявил Дмитрий Медведев Фото:

В июне отмечается повышение темпов приема на контрактную службу до 1400 человек в день. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

«Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — заявил Медведев на совещании. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза. Он добавил, что за период с 1 января по 4 июля текущего года в Вооруженные Силы Российской Федерации было принято более 185 тысяч человек, включая около 109 тысяч человек в запасе и граждан, принятых на службу по контракту.

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В июне отмечается повышение темпов приема на контрактную службу до 1400 человек в день. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — заявил Медведев на совещании. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза. Он добавил, что за период с 1 января по 4 июля текущего года в Вооруженные Силы Российской Федерации было принято более 185 тысяч человек, включая около 109 тысяч человек в запасе и граждан, принятых на службу по контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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