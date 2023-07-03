03 июля 2023

В Кургане заметили змею на спортплощадке, где играют дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном микрорайоне Кургана жители заметили змею на спортивной площадке Фото:

В Кургане заметили змею на спортивной площадке в третьем микрорайоне Заозерного. Об этом один из жителей сообщил в соцсети.

«В Заозерном змея пришла на поле возле 7 школы поиграть в футбол», — написал горожанин в посте в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В видеоролике, прикрепленном к посту, видно, как дети играют в футбол на поле, где ползает змея.

В комментарии к посту один из курганцев написал, что змеи полезные и достаточно безобидные животные. Однако, подчеркнул горожанин, близко подходить к ним не надо, так как змея, обороняясь может укусить человека.

Ранее подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского округа, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы разошлись во мнениях. Одни предположили, что на фотографии гадюка, а другие, что уж.

Курганцы заметили змею на спортивной площадке у школы № 7 в Заозерном
Курганцы заметили змею на спортивной площадке у школы № 7 в Заозерном

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В Кургане заметили змею на спортивной площадке в третьем микрорайоне Заозерного. Об этом один из жителей сообщил в соцсети. «В Заозерном змея пришла на поле возле 7 школы поиграть в футбол», — написал горожанин в посте в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В видеоролике, прикрепленном к посту, видно, как дети играют в футбол на поле, где ползает змея. В комментарии к посту один из курганцев написал, что змеи полезные и достаточно безобидные животные. Однако, подчеркнул горожанин, близко подходить к ним не надо, так как змея, обороняясь может укусить человека. Ранее подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского округа, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы разошлись во мнениях. Одни предположили, что на фотографии гадюка, а другие, что уж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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