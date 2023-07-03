В Заозерном микрорайоне Кургана жители заметили змею на спортивной площадке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане заметили змею на спортивной площадке в третьем микрорайоне Заозерного. Об этом один из жителей сообщил в соцсети.

«В Заозерном змея пришла на поле возле 7 школы поиграть в футбол», — написал горожанин в посте в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В видеоролике, прикрепленном к посту, видно, как дети играют в футбол на поле, где ползает змея.

В комментарии к посту один из курганцев написал, что змеи полезные и достаточно безобидные животные. Однако, подчеркнул горожанин, близко подходить к ним не надо, так как змея, обороняясь может укусить человека.

Ранее подписчик группы «Типичный Курган» сообщил, что заметил змею в селе Колташево Кетовского округа, и приложил к посту ее фотографию. В комментариях под постом курганцы разошлись во мнениях. Одни предположили, что на фотографии гадюка, а другие, что уж.