Итальянский политик похвастался сексом с тысячей женщин и устроил скандал

04 июля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Италии политик спровоцировал общественный скандал из-за высказывания о своих любовницах Фото: Наталия Вершинина © URA.RU В Италии 71-летний политик похвастался тем, что занимался сексом примерно с тысячей женщин. Об этом замминистра культуры страны рассказал в своем публичном выступлении. «Занимался сексом примерно с девятью женщинами в месяц. Всего имел более полутора тысяч любовниц», — приводит Daily Star слова политика Витторио Згарби, которые спровоцировали общественный скандал. Политик заявил, как подчеркивает издание, что его «половой член являлся инструментом познания». По мнению Згарби, «проникновение в женщину необходимо для ее понимания». На замминистра, как отмечает издание, после его скандального высказывания, написали жалобы сотрудники музея. Кроме того, итальянский министр культуры Дженнаро Санджулиано, по данным Daily Star, уже занимается выяснением обстоятельств скандала. Ранее сообщалось о том, что итальянский политик Сильвио Берлускони никогда не скрывал, что любит уделять внимание женскому полу. Он признавался, что делал пересадку волос и пластические операции, чтобы выглядеть моложе своих лет.

В Италии 71-летний политик похвастался тем, что занимался сексом примерно с тысячей женщин. Об этом замминистра культуры страны рассказал в своем публичном выступлении. «Занимался сексом примерно с девятью женщинами в месяц. Всего имел более полутора тысяч любовниц», — приводит Daily Star слова политика Витторио Згарби, которые спровоцировали общественный скандал. Политик заявил, как подчеркивает издание, что его «половой член являлся инструментом познания». По мнению Згарби, «проникновение в женщину необходимо для ее понимания». На замминистра, как отмечает издание, после его скандального высказывания, написали жалобы сотрудники музея. Кроме того, итальянский министр культуры Дженнаро Санджулиано, по данным Daily Star, уже занимается выяснением обстоятельств скандала. Ранее сообщалось о том, что итальянский политик Сильвио Берлускони никогда не скрывал, что любит уделять внимание женскому полу. Он признавался, что делал пересадку волос и пластические операции, чтобы выглядеть моложе своих лет.