Рабочие выполняют отделку фасада Кванториума и благоустраивают территорию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проверил ход выполнения работ по благоустройству муниципалитета. В соцсети мэр сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на внутриквартальном проезде у детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения.

«Сегодня вместе с коллегами были на объектах благоустройства. На проспекте Мира, от ул. Ленина до ул. Республики, выполнены работы по устройству ливневой канализации. На внутриквартальном проезде у детсада „Сказка“ подрядчики подготовили основание дороги и бордюра, проложили кабель наружного освещения», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Романов также отметил, что строители приступили к отделке фасада и внутренним работам в Кванториуме и производят благоустройство территории. Помимо этого, на привокзальной площади у здания аэропорта рабочие провели выемку грунта и выполнили защиту сетей. На объекте идет планировка территории.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов проинспектировал работы на Комсомольском проспекте. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но подрядчик планирует завершить ремонт уже этой осенью, гарантируя качество выполненных работ.