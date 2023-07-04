04 июля 2023
03 июля 2023

Мэр из ЯНАО проинспектировал темпы благоустройства в муниципалитете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Рабочие выполняют отделку фасада Кванториума и благоустраивают территорию Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проверил ход выполнения работ по благоустройству муниципалитета. В соцсети мэр сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на внутриквартальном проезде у детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения.

«Сегодня вместе с коллегами были на объектах благоустройства. На проспекте Мира, от ул. Ленина до ул. Республики, выполнены работы по устройству ливневой канализации. На внутриквартальном проезде у детсада „Сказка“ подрядчики подготовили основание дороги и бордюра, проложили кабель наружного освещения», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Романов также отметил, что строители приступили к отделке фасада и внутренним работам в Кванториуме и производят благоустройство территории. Помимо этого, на привокзальной площади у здания аэропорта рабочие провели выемку грунта и выполнили защиту сетей. На объекте идет планировка территории.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов проинспектировал работы на Комсомольском проспекте. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но подрядчик планирует завершить ремонт уже этой осенью, гарантируя качество выполненных работ.

Алексей Романов с коллегами проверил выполнение работ по благоустройству в городе
Алексей Романов с коллегами проверил выполнение работ по благоустройству в городе

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проверил ход выполнения работ по благоустройству муниципалитета. В соцсети мэр сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на внутриквартальном проезде у детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения. «Сегодня вместе с коллегами были на объектах благоустройства. На проспекте Мира, от ул. Ленина до ул. Республики, выполнены работы по устройству ливневой канализации. На внутриквартальном проезде у детсада „Сказка“ подрядчики подготовили основание дороги и бордюра, проложили кабель наружного освещения», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Романов также отметил, что строители приступили к отделке фасада и внутренним работам в Кванториуме и производят благоустройство территории. Помимо этого, на привокзальной площади у здания аэропорта рабочие провели выемку грунта и выполнили защиту сетей. На объекте идет планировка территории. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов проинспектировал работы на Комсомольском проспекте. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту — это декабрь следующего года, но подрядчик планирует завершить ремонт уже этой осенью, гарантируя качество выполненных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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