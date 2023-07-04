04 июля 2023

В Тюлюке между двух нацпарков продается база отдыха. Скрин

В Тюлюке продается база отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
От села Тюлюк можно добраться до двух вершин — Зюраткуль и Зигальга, а также до горы Иремель (Башкирия) Фото:

Между двух нацпарков Челябинской области, Зюраткуль и Зигальга, в селе Тюлюк выставлена на продажу турбаза за 10 миллионов рублей. Подробности реализации готового бизнеса раскрыты на сайте объявлений.

«Продается действующая, новая (открытие в 2021 году) турбаза в селе Тюлюк с наработанной клиентской базой и обученным персоналом. Полная загруженность — 32 места», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что в домах есть отопление от котельной, вода, электричество и септик, а между ними — общая беседка с газовой плитой и мангалом. Желающим могут организовать питание и доставку на гору Иремель (Башкирия).

Ранее стало известно, что в Миассе продается земельный участок площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Будущая турбаза имеет выход к акватории Поликарповского пруда.

готовый бизнес продается за 10 миллионов рублей
готовый бизнес продается за 10 миллионов рублей

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Между двух нацпарков Челябинской области, Зюраткуль и Зигальга, в селе Тюлюк выставлена на продажу турбаза за 10 миллионов рублей. Подробности реализации готового бизнеса раскрыты на сайте объявлений. «Продается действующая, новая (открытие в 2021 году) турбаза в селе Тюлюк с наработанной клиентской базой и обученным персоналом. Полная загруженность — 32 места», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления указал, что в домах есть отопление от котельной, вода, электричество и септик, а между ними — общая беседка с газовой плитой и мангалом. Желающим могут организовать питание и доставку на гору Иремель (Башкирия). Ранее стало известно, что в Миассе продается земельный участок площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Будущая турбаза имеет выход к акватории Поликарповского пруда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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