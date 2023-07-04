В Тюлюке продается база отдыха

От села Тюлюк можно добраться до двух вершин — Зюраткуль и Зигальга, а также до горы Иремель (Башкирия) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между двух нацпарков Челябинской области, Зюраткуль и Зигальга, в селе Тюлюк выставлена на продажу турбаза за 10 миллионов рублей. Подробности реализации готового бизнеса раскрыты на сайте объявлений.

«Продается действующая, новая (открытие в 2021 году) турбаза в селе Тюлюк с наработанной клиентской базой и обученным персоналом. Полная загруженность — 32 места», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что в домах есть отопление от котельной, вода, электричество и септик, а между ними — общая беседка с газовой плитой и мангалом. Желающим могут организовать питание и доставку на гору Иремель (Башкирия).

Ранее стало известно, что в Миассе продается земельный участок площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Будущая турбаза имеет выход к акватории Поликарповского пруда.