13 мая 2023
12 мая 2023

В Миассе продают землю под базу отдыха. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, берег, загар, лето, карьер, пляж, отдых, озеро, водоем, отдых на берегу, загарать, загарание, база отдыха верхний бор, верхний бор
Территория имеет выход к воде Поликарповского пружа Фото:

В Миассе Челябинской области продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда, говорится на сайте объявлений.

«Продаем земельный участок западнее СНТ Динамо. Не входит в СНТ, отдельный обособленный участок 0,5 га. Первая линия у воды на западном берегу Поликарповского пруда», — указано в объявлении на сайте «Циан».

Автор объявления уточнил, что береговая линяя добавляет еще половину гектара земли к основной площади участка. Сам участок был приобретен в результате аукциона в 2017 году, к нему ведет асфальтированная дорога.

Будущая база окружена сосновым лесом, рядом нет производств. Готов индивидуальный проект застройки с ландшафтным дизайном, рядом ЛЭП, до конца года обещают подвести газ.

«Напротив участка свободный неосвоенный остров — три гектара. На Поликарповском пруду нет запрета на использование моторных транспортных средств (лодки, катера летом, снегоходы зимой). Водоем чистый: купание, рыбалка», — говорит автор объявления.

Ранее в селе Тюлюк выставили на продажу действующую туристическую базу за 10 миллионов рублей. А на берегу озера Касарги продают базу отдыха за 61 млн рублей.

Готов проект строительства и благоустройства территории
Готов проект строительства и благоустройства территории

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда, говорится на сайте объявлений. «Продаем земельный участок западнее СНТ Динамо. Не входит в СНТ, отдельный обособленный участок 0,5 га. Первая линия у воды на западном берегу Поликарповского пруда», — указано в объявлении на сайте «Циан». Автор объявления уточнил, что береговая линяя добавляет еще половину гектара земли к основной площади участка. Сам участок был приобретен в результате аукциона в 2017 году, к нему ведет асфальтированная дорога. Будущая база окружена сосновым лесом, рядом нет производств. Готов индивидуальный проект застройки с ландшафтным дизайном, рядом ЛЭП, до конца года обещают подвести газ. «Напротив участка свободный неосвоенный остров — три гектара. На Поликарповском пруду нет запрета на использование моторных транспортных средств (лодки, катера летом, снегоходы зимой). Водоем чистый: купание, рыбалка», — говорит автор объявления. Ранее в селе Тюлюк выставили на продажу действующую туристическую базу за 10 миллионов рублей. А на берегу озера Касарги продают базу отдыха за 61 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...