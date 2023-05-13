Территория имеет выход к воде Поликарповского пружа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе Челябинской области продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда, говорится на сайте объявлений.

«Продаем земельный участок западнее СНТ Динамо. Не входит в СНТ, отдельный обособленный участок 0,5 га. Первая линия у воды на западном берегу Поликарповского пруда», — указано в объявлении на сайте «Циан».

Автор объявления уточнил, что береговая линяя добавляет еще половину гектара земли к основной площади участка. Сам участок был приобретен в результате аукциона в 2017 году, к нему ведет асфальтированная дорога.

Будущая база окружена сосновым лесом, рядом нет производств. Готов индивидуальный проект застройки с ландшафтным дизайном, рядом ЛЭП, до конца года обещают подвести газ.

«Напротив участка свободный неосвоенный остров — три гектара. На Поликарповском пруду нет запрета на использование моторных транспортных средств (лодки, катера летом, снегоходы зимой). Водоем чистый: купание, рыбалка», — говорит автор объявления.

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