Минобороны показало работу противотанковых пушек «Рапира» в зоне спецоперации. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, stock
«Рапира» может стрелять на дистанцию более 7 километров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России показало кадры работы расчетов противотанковых орудий «Рапира». По словам командира с позывным «Метис», орудие используется в контрбатарейной борьбе.

«Мы выявляем цели, и у нас идет огневое поражение [с помощью „Рапир“]. В основном, это контрбатарейная борьба», — рассказал «Метис» в видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, «Рапира» является подобием снайперской винтовки, так как имеет безотказность в эксплуатации. Кроме того, орудие стреляет на дальность более 7 километров.

Россия успешно уничтожает танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что ВСУ лишились около 2,5 тысяч техники с 4 июня, передает RT. Российские войска во время атак украинских боевиков на запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard, сообщает телеканал 360.

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Минобороны России показало кадры работы расчетов противотанковых орудий «Рапира». По словам командира с позывным «Метис», орудие используется в контрбатарейной борьбе. «Мы выявляем цели, и у нас идет огневое поражение [с помощью „Рапир“]. В основном, это контрбатарейная борьба», — рассказал «Метис» в видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, «Рапира» является подобием снайперской винтовки, так как имеет безотказность в эксплуатации. Кроме того, орудие стреляет на дальность более 7 километров. Россия успешно уничтожает танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что ВСУ лишились около 2,5 тысяч техники с 4 июня, передает RT. Российские войска во время атак украинских боевиков на запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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