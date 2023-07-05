Минобороны показало работу противотанковых пушек «Рапира» в зоне спецоперации. Видео

05 июля 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

«Рапира» может стрелять на дистанцию более 7 километров (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России показало кадры работы расчетов противотанковых орудий «Рапира». По словам командира с позывным «Метис», орудие используется в контрбатарейной борьбе. «Мы выявляем цели, и у нас идет огневое поражение [с помощью „Рапир“]. В основном, это контрбатарейная борьба», — рассказал «Метис» в видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, «Рапира» является подобием снайперской винтовки, так как имеет безотказность в эксплуатации. Кроме того, орудие стреляет на дальность более 7 километров. Россия успешно уничтожает танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что ВСУ лишились около 2,5 тысяч техники с 4 июня, передает RT. Российские войска во время атак украинских боевиков на запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard, сообщает телеканал 360.

Минобороны России показало кадры работы расчетов противотанковых орудий «Рапира». По словам командира с позывным «Метис», орудие используется в контрбатарейной борьбе. «Мы выявляем цели, и у нас идет огневое поражение [с помощью „Рапир“]. В основном, это контрбатарейная борьба», — рассказал «Метис» в видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, «Рапира» является подобием снайперской винтовки, так как имеет безотказность в эксплуатации. Кроме того, орудие стреляет на дальность более 7 километров. Россия успешно уничтожает танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что ВСУ лишились около 2,5 тысяч техники с 4 июня, передает RT. Российские войска во время атак украинских боевиков на запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard, сообщает телеканал 360.