Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ходе атаки было нанесено всего 12 ударов. Обошлось без пострадавших.
Сейчас власти, по словам Старовойта, приступят к восстановлению образовательного учреждения. Также под обстрел попал дом. Губернатор пообещал помочь его владельцам.
ВСУ обстреливали Курскую область 5 июля. Тогда Украинские бойцы обстреляли село Горналь Суджанского района, передает телеканал 360. Также село Троицкое подверглось обстрелу 3 июля. В результате атаки в местной школе были выбиты стекла, пишет RT.
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