ВСУ обстреляли школу в курском Теткино. Фото

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ВСУ нанесли 12 ударов по школе, сообщил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ходе атаки было нанесено всего 12 ударов. Обошлось без пострадавших.

Сейчас власти, по словам Старовойта, приступят к восстановлению образовательного учреждения. Также под обстрел попал дом. Губернатор пообещал помочь его владельцам.

ВСУ обстреливали Курскую область 5 июля. Тогда Украинские бойцы обстреляли село Горналь Суджанского района, передает телеканал 360. Также село Троицкое подверглось обстрелу 3 июля. В результате атаки в местной школе были выбиты стекла, пишет RT.

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Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. «Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ходе атаки было нанесено всего 12 ударов. Обошлось без пострадавших. Сейчас власти, по словам Старовойта, приступят к восстановлению образовательного учреждения. Также под обстрел попал дом. Губернатор пообещал помочь его владельцам. ВСУ обстреливали Курскую область 5 июля. Тогда Украинские бойцы обстреляли село Горналь Суджанского района, передает телеканал 360. Также село Троицкое подверглось обстрелу 3 июля. В результате атаки в местной школе были выбиты стекла, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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