ВСУ обстреливают белгородские Валуйки. Фото

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
В ночь на 5 июля в Белгородской области также работала ПВО, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей», — пишет Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на месте находятся все оперативные службы и глава округа.

Белгородская область не раз подвергалась обстрелам ВСУ. За прошлые сутки зафиксировано больше ста прилетов, также противник сбрасывал гранаты и другие взрывные устройства. Пострадавших при обстрелах не было, повреждены инфраструктурные объекты.

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ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей», — пишет Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на месте находятся все оперативные службы и глава округа. Белгородская область не раз подвергалась обстрелам ВСУ. За прошлые сутки зафиксировано больше ста прилетов, также противник сбрасывал гранаты и другие взрывные устройства. Пострадавших при обстрелах не было, повреждены инфраструктурные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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