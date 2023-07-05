В ночь на 5 июля в Белгородской области также работала ПВО, сообщил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей», — пишет Гладков
Белгородская область не раз подвергалась обстрелам ВСУ. За прошлые сутки зафиксировано больше ста прилетов, также противник сбрасывал гранаты и другие взрывные устройства. Пострадавших при обстрелах не было, повреждены инфраструктурные объекты.
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