В Германии объяснили, почему не стоит ждать прорыва от ВСУ на фронте

Немецкий политолог Егер: ни одна страна НАТО не пойдет в наступлении в таких условиях, как на Украине

05 июля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Российская авиация не позволит ВСУ успешно наступать, заявил Томас Егер Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в конфликте на Украине имеет огромное преимущество в виде авиации. Кроме того, поле боя усеяно минами. При таких условиях даже страны НАТО не смогли бы пойти в наступление. Об этом рассказал немецкий политолог Томас Егер. «Российская армия имеет широкие возможности минирования, и притом на довольно хорошей дистанции 20 км, и сеть оборонительных вооружений. Также отмечается превосходство российской армии в воздухе — авиация может поражать наступающих с воздуха, предотвращая атаку. Ни одна страна НАТО не пошла бы в наступление при тех условиях, что имеет сейчас Украина», — рассказал Егер. Его слова приводит NTV в своем материале . Егер подчеркнул, что президент России Владимир Путин, предоставив бойцам достаточно вооружения, измотает украинскую армию. По словам Егера, российский лидер сделает все возможное, чтобы победить в конфликте на Украине. Это, уточняет Егер, стало понятно по результатам мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Политолог объяснил, что Путин успешно подавил мятеж. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление ВСУ идет слишком медленно, передает RT. Он попросил не ждать от украинской армии быстрых результатов. На американском телеканале CNN рассказали, что на Западе разочаровались наступлением Украины, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия в конфликте на Украине имеет огромное преимущество в виде авиации. Кроме того, поле боя усеяно минами. При таких условиях даже страны НАТО не смогли бы пойти в наступление. Об этом рассказал немецкий политолог Томас Егер. «Российская армия имеет широкие возможности минирования, и притом на довольно хорошей дистанции 20 км, и сеть оборонительных вооружений. Также отмечается превосходство российской армии в воздухе — авиация может поражать наступающих с воздуха, предотвращая атаку. Ни одна страна НАТО не пошла бы в наступление при тех условиях, что имеет сейчас Украина», — рассказал Егер. Его слова приводит NTV в своем материале. Егер подчеркнул, что президент России Владимир Путин, предоставив бойцам достаточно вооружения, измотает украинскую армию. По словам Егера, российский лидер сделает все возможное, чтобы победить в конфликте на Украине. Это, уточняет Егер, стало понятно по результатам мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Политолог объяснил, что Путин успешно подавил мятеж. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление ВСУ идет слишком медленно, передает RT. Он попросил не ждать от украинской армии быстрых результатов. На американском телеканале CNN рассказали, что на Западе разочаровались наступлением Украины, сообщает телеканал 360.