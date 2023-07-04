В пермском городе установили новый памятник Ленину взамен рухнувшего. Фото

В Кунгуре Пермского края на место рухнувшего монумента Ленину поставили новый

05 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Монумент вождю пролетариата вновь будет встречать гостей Кунгура Фото: Сергей Русанов © URA.RU На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото. «Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов. Памятник водрузили на старый постамент Владимир Чуприков со страницы Амира Махмудова в ВК Ленин вновь встречает приезжающих в Кунгур на поезде Владимир Чуприков со страницы Амира Махмудова в ВК

На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото. «Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов.