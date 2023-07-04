04 июля 2023

В пермском городе установили новый памятник Ленину взамен рухнувшего. Фото

В Кунгуре Пермского края на место рухнувшего монумента Ленину поставили новый
© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, памятник ленину пермь
Монумент вождю пролетариата вновь будет встречать гостей Кунгура Фото:

На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото.

«Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов.

Памятник водрузили на старый постамент
Памятник водрузили на старый постамент
Ленин вновь встречает приезжающих в Кунгур на поезде
Ленин вновь встречает приезжающих в Кунгур на поезде

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На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото. «Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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