На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото.
«Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов.
Памятник водрузили на старый постамент
Владимир Чуприков со страницы Амира Махмудова в ВК
Ленин вновь встречает приезжающих в Кунгур на поезде
Владимир Чуприков со страницы Амира Махмудова в ВК
На привокзальной площади Кунгура в Пермском крае установили памятник Владимиру Ленину. Весной старый монумент неожиданно рухнул, а сейчас на постамент водрузили другой памятник. Его после долгих согласований перенесли с улицы Карла Маркса, рассказал бывший мэр Кунгура Амир Махмудов, опубликовав фото. «Собирали подписи, встречались с владельцами земельного участка, вели переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Кстати, железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около двух тысяч человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место. И вот итог — началась установка памятника», — написал Махмудов в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, памятник Ленину перед железнодорожным вокзалом Кунгура, неожиданно рухнул в конце марта. Монумент простоял здесь с начала 1950-х годов.