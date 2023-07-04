Российские машины возглавили рынок бюджетных авто в Кургане

05 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Машины LADA стали самыми популярными среди курганцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане лидерами спроса среди машин до 500 000 рублей стали автомобили от российских производителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «В январе—мае 2023 года количество объявлений о продаже авто в обозначенном сегменте осталось на уровне показателей прошлого года. Средняя цена бюджетных автомобилей в регионе составила 210 000 рублей, что на 10,5% выше показателя аналогичного периода в прошлом году. Самой востребованной моделью с января по май 2023 года в регионе стала LADA Priora», — рассказали URA.RU эксперты сервиса. На долю данной модели пришлось около 6% от общего спроса. Средняя стоимость машины Priora, по информации от аналитиков, составила 235 000 рублей. На втором месте расположился автомобиль LADA 2110, на которую пришлось чуть больше 5% от общего спроса. В среднем ее можно приобрести за 89 000 рублей. Курганцы также часто присматриваются к LADA 2107. Спрос на данную машину составил 5,2% и ее средняя стоимость достигла 90 000 рублей. В пятерку самых востребованных авто в Кургане попали и LADA 2114 Samara и LADA Kalina. Спрос на них достигает 4,5%. Средняя цена в Кургане для данных моделей равна 145 000 и 230 000 рублей соответственно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вырос спрос на трехлетние авто. У местных водителей вырос интерес к автомобилям в возрасте от трех до пяти лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане лидерами спроса среди машин до 500 000 рублей стали автомобили от российских производителей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «В январе—мае 2023 года количество объявлений о продаже авто в обозначенном сегменте осталось на уровне показателей прошлого года. Средняя цена бюджетных автомобилей в регионе составила 210 000 рублей, что на 10,5% выше показателя аналогичного периода в прошлом году. Самой востребованной моделью с января по май 2023 года в регионе стала LADA Priora», — рассказали URA.RU эксперты сервиса. На долю данной модели пришлось около 6% от общего спроса. Средняя стоимость машины Priora, по информации от аналитиков, составила 235 000 рублей. На втором месте расположился автомобиль LADA 2110, на которую пришлось чуть больше 5% от общего спроса. В среднем ее можно приобрести за 89 000 рублей. Курганцы также часто присматриваются к LADA 2107. Спрос на данную машину составил 5,2% и ее средняя стоимость достигла 90 000 рублей. В пятерку самых востребованных авто в Кургане попали и LADA 2114 Samara и LADA Kalina. Спрос на них достигает 4,5%. Средняя цена в Кургане для данных моделей равна 145 000 и 230 000 рублей соответственно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вырос спрос на трехлетние авто. У местных водителей вырос интерес к автомобилям в возрасте от трех до пяти лет.