Генерал УМВД Свинов сменил начальников полиции в двух курганских округах

05 июля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Глава курганской полиции назначил двух новых начальников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов назначил новых руководителей отделений полиции в Каргапольском и Далматовском округах. Информация о кадровых изменениях появилась на сайте управления МВД региона. «Отдел МВД России по Далматовскому району. Начальник — Коротков Александр Леонидович. Межмуниципальный отдел МВД России „Каргапольский“ — должность вакантна», — информирует портал курганской полиции. Полковник полиции Коротков, руководивший ранее полицией Каргаполья, был переведен в Далматово. Его сменщика в ближайшее время представит генерал Свинов. На посту главы ОМВД «Далматовский» Коротков сменил полковника Алексея Абаньшина, назначенного на должность в октябре 2022 года. В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили информацию, что состоится назначение двух новых глав отделений полиции. Абаньшин вышел на пенсию по достижении возраста. Информацию о новом руководителе МО МВД «Каргапольский» в полиции пообещали предоставить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Петухово назначили главу отделения полиции. Новый руководитель был представлен после ухода в отставку прежнего руководителя.

Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов назначил новых руководителей отделений полиции в Каргапольском и Далматовском округах. Информация о кадровых изменениях появилась на сайте управления МВД региона. «Отдел МВД России по Далматовскому району. Начальник — Коротков Александр Леонидович. Межмуниципальный отдел МВД России „Каргапольский“ — должность вакантна», — информирует портал курганской полиции. Полковник полиции Коротков, руководивший ранее полицией Каргаполья, был переведен в Далматово. Его сменщика в ближайшее время представит генерал Свинов. На посту главы ОМВД «Далматовский» Коротков сменил полковника Алексея Абаньшина, назначенного на должность в октябре 2022 года. В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили информацию, что состоится назначение двух новых глав отделений полиции. Абаньшин вышел на пенсию по достижении возраста. Информацию о новом руководителе МО МВД «Каргапольский» в полиции пообещали предоставить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Петухово назначили главу отделения полиции. Новый руководитель был представлен после ухода в отставку прежнего руководителя.