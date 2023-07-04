04 июля 2023

Генерал УМВД Свинов сменил начальников полиции в двух курганских округах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, свинов дмитрий
Глава курганской полиции назначил двух новых начальников Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов назначил новых руководителей отделений полиции в Каргапольском и Далматовском округах. Информация о кадровых изменениях появилась на сайте управления МВД региона.

«Отдел МВД России по Далматовскому району. Начальник — Коротков Александр Леонидович. Межмуниципальный отдел МВД России „Каргапольский“ — должность вакантна», — информирует портал курганской полиции. Полковник полиции Коротков, руководивший ранее полицией Каргаполья, был переведен в Далматово. Его сменщика в ближайшее время представит генерал Свинов.

На посту главы ОМВД «Далматовский» Коротков сменил полковника Алексея Абаньшина, назначенного на должность в октябре 2022 года. В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили информацию, что состоится назначение двух новых глав отделений полиции. Абаньшин вышел на пенсию по достижении возраста. Информацию о новом руководителе МО МВД «Каргапольский» в полиции пообещали предоставить позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петухово назначили главу отделения полиции. Новый руководитель был представлен после ухода в отставку прежнего руководителя.

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Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов назначил новых руководителей отделений полиции в Каргапольском и Далматовском округах. Информация о кадровых изменениях появилась на сайте управления МВД региона. «Отдел МВД России по Далматовскому району. Начальник — Коротков Александр Леонидович. Межмуниципальный отдел МВД России „Каргапольский“ — должность вакантна», — информирует портал курганской полиции. Полковник полиции Коротков, руководивший ранее полицией Каргаполья, был переведен в Далматово. Его сменщика в ближайшее время представит генерал Свинов. На посту главы ОМВД «Далматовский» Коротков сменил полковника Алексея Абаньшина, назначенного на должность в октябре 2022 года. В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили информацию, что состоится назначение двух новых глав отделений полиции. Абаньшин вышел на пенсию по достижении возраста. Информацию о новом руководителе МО МВД «Каргапольский» в полиции пообещали предоставить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Петухово назначили главу отделения полиции. Новый руководитель был представлен после ухода в отставку прежнего руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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