Начинающих бизнесменов в ЯНАО поддержали десятками миллионов рублей

Региональная поддержка малого бизнеса в ЯНАО по итогам полугодия превысила 60 млн рублей

05 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Для самозанятых граждан в ЯНАО предусмотрены льготные условия Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО объем региональной поддержки начинающих бизнесменов составило 60 млн рублей. Такой показатель за первое полугодие 2023 года был опубликован в telegram-канале «Мой Бизнес» ЯНАО. «По итогам первого полугодия 2023 года в округе 72 начинающих предпринимателя воспользовались займами на льготных условиях. Объем региональной финансовой поддержки по данному направлению превысил 60 млн рублей», — пишет центр «Мой Бизнес». Округ предусматривает специальную меру поддержку предпринимателей на начальном этапе воплощения идеи в жизнь. Так начинающим бизнесменам доступен микрозаем суммой до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 3% годовых. Меры поддержки предоставляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее URA.RU рассказывало, что количество предпринимателей в ЯНАО резко увеличилось. Губернатор Дмитрий Артюхов объяснил это принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса.

В ЯНАО объем региональной поддержки начинающих бизнесменов составило 60 млн рублей. Такой показатель за первое полугодие 2023 года был опубликован в telegram-канале «Мой Бизнес» ЯНАО. «По итогам первого полугодия 2023 года в округе 72 начинающих предпринимателя воспользовались займами на льготных условиях. Объем региональной финансовой поддержки по данному направлению превысил 60 млн рублей», — пишет центр «Мой Бизнес». Округ предусматривает специальную меру поддержку предпринимателей на начальном этапе воплощения идеи в жизнь. Так начинающим бизнесменам доступен микрозаем суммой до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 3% годовых. Меры поддержки предоставляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее URA.RU рассказывало, что количество предпринимателей в ЯНАО резко увеличилось. Губернатор Дмитрий Артюхов объяснил это принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса.