04 июля 2023
03 июля 2023

Начинающих бизнесменов в ЯНАО поддержали десятками миллионов рублей

Региональная поддержка малого бизнеса в ЯНАО по итогам полугодия превысила 60 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Для самозанятых граждан в ЯНАО предусмотрены льготные условия Фото:

В ЯНАО объем региональной поддержки начинающих бизнесменов составило 60 млн рублей. Такой показатель за первое полугодие 2023 года был опубликован в telegram-канале «Мой Бизнес» ЯНАО.

«По итогам первого полугодия 2023 года в округе 72 начинающих предпринимателя воспользовались займами на льготных условиях. Объем региональной финансовой поддержки по данному направлению превысил 60 млн рублей», — пишет центр «Мой Бизнес».

Округ предусматривает специальную меру поддержку предпринимателей на начальном этапе воплощения идеи в жизнь. Так начинающим бизнесменам доступен микрозаем суммой до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 3% годовых. Меры поддержки предоставляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее URA.RU рассказывало, что количество предпринимателей в ЯНАО резко увеличилось. Губернатор Дмитрий Артюхов объяснил это принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса.

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В ЯНАО объем региональной поддержки начинающих бизнесменов составило 60 млн рублей. Такой показатель за первое полугодие 2023 года был опубликован в telegram-канале «Мой Бизнес» ЯНАО. «По итогам первого полугодия 2023 года в округе 72 начинающих предпринимателя воспользовались займами на льготных условиях. Объем региональной финансовой поддержки по данному направлению превысил 60 млн рублей», — пишет центр «Мой Бизнес». Округ предусматривает специальную меру поддержку предпринимателей на начальном этапе воплощения идеи в жизнь. Так начинающим бизнесменам доступен микрозаем суммой до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 3% годовых. Меры поддержки предоставляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее URA.RU рассказывало, что количество предпринимателей в ЯНАО резко увеличилось. Губернатор Дмитрий Артюхов объяснил это принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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