Начинающих бизнесменов в ЯНАО поддержали десятками миллионов рублей

В ЯНАО объем региональной поддержки начинающих бизнесменов составило 60 млн рублей. Такой показатель за первое полугодие 2023 года был опубликован в telegram-канале «Мой Бизнес» ЯНАО.
«По итогам первого полугодия 2023 года в округе 72 начинающих предпринимателя воспользовались займами на льготных условиях. Объем региональной финансовой поддержки по данному направлению превысил 60 млн рублей», — пишет центр «Мой Бизнес».
Округ предусматривает специальную меру поддержку предпринимателей на начальном этапе воплощения идеи в жизнь. Так начинающим бизнесменам доступен микрозаем суммой до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 3% годовых. Меры поддержки предоставляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее URA.RU рассказывало, что количество предпринимателей в ЯНАО резко увеличилось. Губернатор Дмитрий Артюхов объяснил это принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса.
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