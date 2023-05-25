Артюхов сообщил о резком росте числа предпринимателей в ЯНАО

26 мая 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов сообщил, что в ЯНАО за пять лет удвоилось число бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО за последние пять лет удвоилось число предпринимателей. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «За последние пять лет почти удвоилось число тех, кто открыл свое дело. Значит, северяне видят перспективы в нашем регионе и верят в успех. Продолжим помогать — мы всегда за инициативу», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Артюхов добавил, что в этом году на Ямале принят обновленный пакет мер поддержки для бизнеса. В рамках программы, по поручению губернатора, в Пуровском районе ЯНАО построили новый модульный цех на заводе «Пур-рыба», где заменили устаревшее оборудование и автоматизировали часть технологических процессов. Новый цех позволит заводу вдвое увеличить выпуск продукции и распространить рынок сбыта рыбы на весь Ямал. Ранее URA.RU рассказало, что муниципальные власти получат из регионального бюджета до 30 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. В 2022 году ЯНАО стал одним из самых привлекательных регионов для инвесторов, по объему привлеченных средств уступив только Москве.

В ЯНАО за последние пять лет удвоилось число предпринимателей. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «За последние пять лет почти удвоилось число тех, кто открыл свое дело. Значит, северяне видят перспективы в нашем регионе и верят в успех. Продолжим помогать — мы всегда за инициативу», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Артюхов добавил, что в этом году на Ямале принят обновленный пакет мер поддержки для бизнеса. В рамках программы, по поручению губернатора, в Пуровском районе ЯНАО построили новый модульный цех на заводе «Пур-рыба», где заменили устаревшее оборудование и автоматизировали часть технологических процессов. Новый цех позволит заводу вдвое увеличить выпуск продукции и распространить рынок сбыта рыбы на весь Ямал. Ранее URA.RU рассказало, что муниципальные власти получат из регионального бюджета до 30 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. В 2022 году ЯНАО стал одним из самых привлекательных регионов для инвесторов, по объему привлеченных средств уступив только Москве.