В США указали на бесполезность вмешательства НАТО в контрнаступление Украины

Экс-разведчик США Риттер: НАТО бесполезна для Украины во время контрнаступления

05 июля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

НАТО не сможет оказать поддержку Украине при прямом вмешательстве в конфликт, заявил Скотт Риттер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти неоднократно предлагали НАТО вмешаться в конфликт с Россией. Однако альянс не сможет выстоять против России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, отметив, что у НАТО нет сходствующей военной мощи. «Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале U.S. Tour of Duty . Исходя из этого следует, что для Украины все кончено, продолжил отставной американский разведчик. По его словам, у Украины был шанс исправить ситуацию в апреле 2022 года. После того как Украина исчерпает свой боевой запас во время контрнаступления, она столкнется с превышающей ее армией России. Также Риттер отметил, что у Вооруженных сил РФ лучше уровень подготовки, чем у украинской стороны. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала третий этап наступления. Для атаки они выбрали запорожское направление. Это связано с тем, что Киев пытается продемонстрировать свои успехи перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля.

Киевские власти неоднократно предлагали НАТО вмешаться в конфликт с Россией. Однако альянс не сможет выстоять против России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, отметив, что у НАТО нет сходствующей военной мощи. «Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Исходя из этого следует, что для Украины все кончено, продолжил отставной американский разведчик. По его словам, у Украины был шанс исправить ситуацию в апреле 2022 года. После того как Украина исчерпает свой боевой запас во время контрнаступления, она столкнется с превышающей ее армией России. Также Риттер отметил, что у Вооруженных сил РФ лучше уровень подготовки, чем у украинской стороны. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала третий этап наступления. Для атаки они выбрали запорожское направление. Это связано с тем, что Киев пытается продемонстрировать свои успехи перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля.