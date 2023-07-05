В США указали на бесполезность вмешательства НАТО в контрнаступление Украины

Экс-разведчик США Риттер: НАТО бесполезна для Украины во время контрнаступления
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НАТО не сможет оказать поддержку Украине при прямом вмешательстве в конфликт, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти неоднократно предлагали НАТО вмешаться в конфликт с Россией. Однако альянс не сможет выстоять против России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, отметив, что у НАТО нет сходствующей военной мощи.

«Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Исходя из этого следует, что для Украины все кончено, продолжил отставной американский разведчик. По его словам, у Украины был шанс исправить ситуацию в апреле 2022 года.

После того как Украина исчерпает свой боевой запас во время контрнаступления, она столкнется с превышающей ее армией России. Также Риттер отметил, что у Вооруженных сил РФ лучше уровень подготовки, чем у украинской стороны.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала третий этап наступления. Для атаки они выбрали запорожское направление. Это связано с тем, что Киев пытается продемонстрировать свои успехи перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля.

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Киевские власти неоднократно предлагали НАТО вмешаться в конфликт с Россией. Однако альянс не сможет выстоять против России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, отметив, что у НАТО нет сходствующей военной мощи. «Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Исходя из этого следует, что для Украины все кончено, продолжил отставной американский разведчик. По его словам, у Украины был шанс исправить ситуацию в апреле 2022 года. После того как Украина исчерпает свой боевой запас во время контрнаступления, она столкнется с превышающей ее армией России. Также Риттер отметил, что у Вооруженных сил РФ лучше уровень подготовки, чем у украинской стороны. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала третий этап наступления. Для атаки они выбрали запорожское направление. Это связано с тем, что Киев пытается продемонстрировать свои успехи перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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