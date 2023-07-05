Резников: российские системы РЭБ подавляют ракеты с GPS-наведением

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеющиеся на вооружении России, могут подавлять ракеты РЗСО HIMARS и боеприпасы других систем с GPS-наведением. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Мощные российские радиоэлектронные системы находили способы их подавить (HIMARS и другое вооружение с GPS-наведением — прим. URA.RU)», — рассказал Резников. Его слова приводит издание Financial Times. Он добавил, что российская армия постоянно придумывает контрмеры против западного оружия.
Министр Обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что российские ПВО сбили 158 снарядов HIMARS за июнь 2023 года, передает RT. Кроме того, ВС РФ активно уничтожает западную технику, поставляемую Украине. Так, в середине июня ВС России при помощи расчета залпового огня «Торнадо-С» уничтожили HIMARS, пишет телеканал 360.
Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеющиеся на вооружении России, могут подавлять ракеты РЗСО HIMARS и боеприпасы других систем с GPS-наведением. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Мощные российские радиоэлектронные системы находили способы их подавить (HIMARS и другое вооружение с GPS-наведением — прим. URA.RU)», — рассказал Резников. Его слова приводит издание Financial Times. Он добавил, что российская армия постоянно придумывает контрмеры против западного оружия. Министр Обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что российские ПВО сбили 158 снарядов HIMARS за июнь 2023 года, передает RT. Кроме того, ВС РФ активно уничтожает западную технику, поставляемую Украине. Так, в середине июня ВС России при помощи расчета залпового огня «Торнадо-С» уничтожили HIMARS, пишет телеканал 360.