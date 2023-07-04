04 июля 2023

На тюменском заводе производили опасное сливочное масло, которое затем продавали в супермаркетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Продукцию тюменского завода «Сибирский вкус» брали на реализацию крупные российские ритейлеры Фото:

По результатам экспертизы, сделанной в одной из лабораторий Москвы, сливочное масло, произведенное на тюменском заводе «Сибирский вкус», признано некачественным и опасным. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что сотрудники УБЭП провели обыски на указанном маслозаводе, заподозрив предпринимателей в том, что под видом сливочного масла высокого качества они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред с пальмовым маслом.

«Установлено, что сливочное масло производства ООО „Сибирский вкус“ не соответствует требованиям ГОСТа по ряду показателей. В частности, по показателю жирно-кислотного состава. В продукции также обнаружены фитостерины, что говорит о наличии в образцах сливочного масла растительных жиров. При этом, на упаковке было указано, что продукт состоит из пастеризованных сливок. О том, что там содержатся растительные жиры, не сказано ни слова. Поставщиком выступала компания „Евросибтрейд“. К ней у силовиков тоже есть вопросы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что указанная продукция должна быть изъята из оборота. «Исследованное сливочное масло не может находиться в обороте. Поскольку признается некачественным и опасным. По-хорошему, оно должно быть утилизировано», — добавил инсайдер URA.RU.

Получить оперативный комментарий в компании «Сибирский вкус» агентству не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления МВД России по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

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По результатам экспертизы, сделанной в одной из лабораторий Москвы, сливочное масло, произведенное на тюменском заводе «Сибирский вкус», признано некачественным и опасным. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что сотрудники УБЭП провели обыски на указанном маслозаводе, заподозрив предпринимателей в том, что под видом сливочного масла высокого качества они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред с пальмовым маслом. «Установлено, что сливочное масло производства ООО „Сибирский вкус“ не соответствует требованиям ГОСТа по ряду показателей. В частности, по показателю жирно-кислотного состава. В продукции также обнаружены фитостерины, что говорит о наличии в образцах сливочного масла растительных жиров. При этом, на упаковке было указано, что продукт состоит из пастеризованных сливок. О том, что там содержатся растительные жиры, не сказано ни слова. Поставщиком выступала компания „Евросибтрейд“. К ней у силовиков тоже есть вопросы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что указанная продукция должна быть изъята из оборота. «Исследованное сливочное масло не может находиться в обороте. Поскольку признается некачественным и опасным. По-хорошему, оно должно быть утилизировано», — добавил инсайдер URA.RU. Получить оперативный комментарий в компании «Сибирский вкус» агентству не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления МВД России по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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