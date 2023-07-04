Кандидат на пост зампредседателя курганского облсуда получил одобрение московской коллегии

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила заявление кандидата на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Данные появились на портале правовой информации.
«ВККС одобрила заявление Юрия Банникова, пожелавшего стать зампредседателя Курганского областного суда», — сообщает портал Право.ру. Решение о рекомендации было принято после проведения собеседования посредством видеосвязи.
В настоящее время Банников работает председателем Кетовского районного суда. Ему 46 лет. До назначения в Кетово, Банников более 15 лет отработал в суде Белозерского района.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве рассмотрят заявление кандидата на должность зампредседателя курганского облсуда. В случае назначения Банникова в организации он будет курировать уголовное направление.
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