04 июля 2023

ТНТ возвращает на экран сериал о семье Букиных из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ Яны Марковой. Москва, бочкарева наталья
Наталья Бочкарева вновь сыграет мать семейства Фото:

Известный сериал телеканала ТНТ «Счастливый вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран. Об этом сообщает режиссер Сарик Андреасян в своем telegram-канале.

«В новом сериале „Букины“ в своим ролями вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Планируется 10 серий», — пояснил режиссер. Кто станет сценаристом и режиссером — пока не разглашается.

Ранее ситком рассказывал о семье Букиных из Екатеринбурга: отец семейства Гена (Виктор Логинов) работает продавцом в магазине обуви и любит жаловаться жизнь. Его жена Даша (Наталья Бочкарева) обожает тратить деньги мужа, не работает и постоянно смотрит телевизор. Также в сериале показаны дети Букиных — Света (Дарья Сагалова) и Рома (Александр Якин). Первая является легкомысленной особой с большим количеством поклонников, а Роме совсем не везет с девушками.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что будет снимать фильм про командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле. Фильм о подвиге уральского летчика, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа, вышел в прокат 16 марта.

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Известный сериал телеканала ТНТ «Счастливый вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга, вернется на экран. Об этом сообщает режиссер Сарик Андреасян в своем telegram-канале. «В новом сериале „Букины“ в своим ролями вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Планируется 10 серий», — пояснил режиссер. Кто станет сценаристом и режиссером — пока не разглашается. Ранее ситком рассказывал о семье Букиных из Екатеринбурга: отец семейства Гена (Виктор Логинов) работает продавцом в магазине обуви и любит жаловаться жизнь. Его жена Даша (Наталья Бочкарева) обожает тратить деньги мужа, не работает и постоянно смотрит телевизор. Также в сериале показаны дети Букиных — Света (Дарья Сагалова) и Рома (Александр Якин). Первая является легкомысленной особой с большим количеством поклонников, а Роме совсем не везет с девушками. Ранее Сарик Андреасян заявил, что будет снимать фильм про командира судна Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле. Фильм о подвиге уральского летчика, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа, вышел в прокат 16 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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