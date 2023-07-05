Идеологи «оранжевых» революций раскрыли Вовану и Лексусу свои планы на Россию

Пранкеры Вован и «Лексус», представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко, разыграли западных идеологов «оранжевых революций». Политик Бернар-Анри Леви по итогам разговора признался, что хочет внедрить «революционные идеи» в российских граждан.
«Есть много идей [как внедрить революционные идеи российским гражданам]. Они (власти РФ — прим. URA.RU) не смогут [в России] заблокировать все Telegram-каналы, все заблокировать невозможно», — рассказал Леви. Видео пранка опубликовано в официальной группе Вована и Лексуса в соцсети «Вконтакте». Французский идеолог-глобалист Жак Аттали рассказал, что Запад должен «выиграть конфликт на Украине» и «избавиться» от президента России Владимира Путина.
Вован и Лексус постоянно разыгрывают западных политиков. Так, они смогли внедриться в доверие международному финансисту, основателю и главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру. Тот рассказал, что Украина может лишиться поддержки Штатов в случае победы экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году, передает телеканал 360. Экс-глава МИД Британии Хейг в разговоре с пранкерами пожаловался, что в России невозможно сменить власть извне, пишет RT.
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