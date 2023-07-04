Крупный ритейлер отказался жаловаться в полицию на тюменский завод, где подделывали сливочное масло

В мае силовики провели обыски на тюменском маслозаводе «Сибирский вкус» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители компании «Торгсервис 72», управляющей сетью магазинов «Светофор» в Тюменской области, отказались писать заявление в полицию на фирму «Сибирский вкус», которая поставляла в торговую сеть поддельное сливочное масло. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что по результатам экспертизы, сделанной в одной из московских лабораторий, сливочное масло, произведенное на тюменском заводе «Сибирский вкус», признано некачественным и опасным.

«В ООО „Торгсервис 72“ не стали писать заявление на руководителей компаний „Сибирский вкус“ и „Евросибтрейд“, которые производили и поставляли на полки тюменских магазинов сети „Светофор“ поддельное сливочное масло. Там считают, что для принятия соответствующего решения предоставлено слишком мало сведений о нарушении закона», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Представители компании «Торгсервис 72» пояснили сотрудникам полиции, что решением вопроса об обращении в полицию по поводу поставок поддельного масла будет заниматься высшее руководство торговой сети «Светофор». О принятом решении силовикам пообещали сообщить дополнительно.

В адрес ООО «Торгсервис 72» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в УМВД России по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники УБЭП провели обыски на маслозаводе тюменской компании «Сибирский вкус». Производителей заподозрили в том, что под видом сливочного масла высокого качества они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред с пальмовым маслом.