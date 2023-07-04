На свердловском заводе шокированы убийством директора

Сотрудников завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердловская область) шокировало убийство директора Сергея Лухманова. В разговоре с URA.RU они охарактеризовали его как отзывчивого, неконфликтного человека.
«Нормальный мужик. Многие знали его давно, еще с момента основания компании. Конфликтов ни с кем из сотрудников не имел. Часто приезжал на предприятие, здоровался с обычными рабочими за руку», — передает корреспондент агентства, опросивший рабочих «Пластблока». Несмотря на общую подавленность, завод не останавливает работу, уточнили собеседники. «Решаем вопросы своими силами, без директора», — описали ситуацию они.
Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Предположительно, убийство произошло 3 июля.
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