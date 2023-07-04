04 июля 2023

На свердловском заводе шокированы убийством директора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Пластблок» производит бетонные блоки и домокоплекты
«Пластблок» производит бетонные блоки и домокоплекты Фото:

Сотрудников завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердловская область) шокировало убийство директора Сергея Лухманова. В разговоре с URA.RU они охарактеризовали его как отзывчивого, неконфликтного человека.

«Нормальный мужик. Многие знали его давно, еще с момента основания компании. Конфликтов ни с кем из сотрудников не имел. Часто приезжал на предприятие, здоровался с обычными рабочими за руку», — передает корреспондент агентства, опросивший рабочих «Пластблока». Несмотря на общую подавленность, завод не останавливает работу, уточнили собеседники. «Решаем вопросы своими силами, без директора», — описали ситуацию они.

Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Предположительно, убийство произошло 3 июля.

Сергею Лухманову было 63 года
Сергею Лухманову было 63 года
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Сотрудников завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердловская область) шокировало убийство директора Сергея Лухманова. В разговоре с URA.RU они охарактеризовали его как отзывчивого, неконфликтного человека. «Нормальный мужик. Многие знали его давно, еще с момента основания компании. Конфликтов ни с кем из сотрудников не имел. Часто приезжал на предприятие, здоровался с обычными рабочими за руку», — передает корреспондент агентства, опросивший рабочих «Пластблока». Несмотря на общую подавленность, завод не останавливает работу, уточнили собеседники. «Решаем вопросы своими силами, без директора», — описали ситуацию они. Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Предположительно, убийство произошло 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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