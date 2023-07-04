04 июля 2023

В ХМАО из-за жары в два раза подскочила стоимость «Яндекс такси». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, такси, тойота, яндекс такси
Водители связывают причину высокой цены с сильной жарой Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в два раза выросла стоимость проезда по городу в «Яндекс такси». Водители связывают причину с высоким спросом у горожан в сильную жару. Об этом URA.RU рассказал один из работников сервиса.

«Даже не в пиковые часы, имею ввиду утро, вечер и обед еще, ценник сейчас скачет в два раза. В Нижневартовске с одного конца города в обычное время в среднем 150-180 рублей стоит, а сейчас все 300. Чтобы поймать недорого машину, нужно сильно подождать», — поделился водитель на правах анонимности. В ХМАО 5 июля температура воздуха днем, согласно сервису Gismeteo, составляет более 30 градусов тепла.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Яндекса». На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила стоимость поездок на такси. Югорчане жаловались, что в первый рабочий день нового года цены также выросли.

Стоимость проезда выросла в два раза
Стоимость проезда выросла в два раза
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе в два раза выросла стоимость проезда по городу в «Яндекс такси». Водители связывают причину с высоким спросом у горожан в сильную жару. Об этом URA.RU рассказал один из работников сервиса. «Даже не в пиковые часы, имею ввиду утро, вечер и обед еще, ценник сейчас скачет в два раза. В Нижневартовске с одного конца города в обычное время в среднем 150-180 рублей стоит, а сейчас все 300. Чтобы поймать недорого машину, нужно сильно подождать», — поделился водитель на правах анонимности. В ХМАО 5 июля температура воздуха днем, согласно сервису Gismeteo, составляет более 30 градусов тепла. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Яндекса». На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила стоимость поездок на такси. Югорчане жаловались, что в первый рабочий день нового года цены также выросли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...