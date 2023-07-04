Водители связывают причину высокой цены с сильной жарой Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе в два раза выросла стоимость проезда по городу в «Яндекс такси». Водители связывают причину с высоким спросом у горожан в сильную жару. Об этом URA.RU рассказал один из работников сервиса.

«Даже не в пиковые часы, имею ввиду утро, вечер и обед еще, ценник сейчас скачет в два раза. В Нижневартовске с одного конца города в обычное время в среднем 150-180 рублей стоит, а сейчас все 300. Чтобы поймать недорого машину, нужно сильно подождать», — поделился водитель на правах анонимности. В ХМАО 5 июля температура воздуха днем, согласно сервису Gismeteo, составляет более 30 градусов тепла.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Яндекса». На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила стоимость поездок на такси. Югорчане жаловались, что в первый рабочий день нового года цены также выросли.