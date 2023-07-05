В свердловской школе ищут преподавателя для одного ученика

05 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В сельской школе в первый класс пойдет всего одна ученица Фото: Размик Закарян © URA.RU Общеобразовательная школа в поселке Шайтанка (Свердловская область) ищет преподавателя для одного ученика. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Наиля «В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся шесть ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов», — цитирует издание «Глобус» директора школы Наилю Чернышеву. В школе уточнили, что будет приветствоваться знание преподавателем английского языка, так как ребятам приходится учить его дистанционно. Во время работы учителю будет предоставлено жилье. Ранее сообщалось о дефиците школьных учителей в регионе. Так, в прошлом году в преддверии 1 сентября оставались открытыми 600 вакансий на позицию учителей в школах области.

Общеобразовательная школа в поселке Шайтанка (Свердловская область) ищет преподавателя для одного ученика. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Наиля «В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся шесть ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов», — цитирует издание «Глобус» директора школы Наилю Чернышеву. В школе уточнили, что будет приветствоваться знание преподавателем английского языка, так как ребятам приходится учить его дистанционно. Во время работы учителю будет предоставлено жилье. Ранее сообщалось о дефиците школьных учителей в регионе. Так, в прошлом году в преддверии 1 сентября оставались открытыми 600 вакансий на позицию учителей в школах области.