В свердловской школе ищут преподавателя для одного ученика

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, начальная школа, ученица, детская книга
В сельской школе в первый класс пойдет всего одна ученица Фото:

Общеобразовательная школа в поселке Шайтанка (Свердловская область) ищет преподавателя для одного ученика. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Наиля

«В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся шесть ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов», — цитирует издание «Глобус» директора школы Наилю Чернышеву.

В школе уточнили, что будет приветствоваться знание преподавателем английского языка, так как ребятам приходится учить его дистанционно. Во время работы учителю будет предоставлено жилье.

Ранее сообщалось о дефиците школьных учителей в регионе. Так, в прошлом году в преддверии 1 сентября оставались открытыми 600 вакансий на позицию учителей в школах области.

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Общеобразовательная школа в поселке Шайтанка (Свердловская область) ищет преподавателя для одного ученика. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Наиля «В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся шесть ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов», — цитирует издание «Глобус» директора школы Наилю Чернышеву. В школе уточнили, что будет приветствоваться знание преподавателем английского языка, так как ребятам приходится учить его дистанционно. Во время работы учителю будет предоставлено жилье. Ранее сообщалось о дефиците школьных учителей в регионе. Так, в прошлом году в преддверии 1 сентября оставались открытыми 600 вакансий на позицию учителей в школах области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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