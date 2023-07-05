В свердловской школе ищут преподавателя для одного ученика

Общеобразовательная школа в поселке Шайтанка (Свердловская область) ищет преподавателя для одного ученика. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Наиля
«В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся шесть ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов», — цитирует издание «Глобус» директора школы Наилю Чернышеву.
В школе уточнили, что будет приветствоваться знание преподавателем английского языка, так как ребятам приходится учить его дистанционно. Во время работы учителю будет предоставлено жилье.
Ранее сообщалось о дефиците школьных учителей в регионе. Так, в прошлом году в преддверии 1 сентября оставались открытыми 600 вакансий на позицию учителей в школах области.
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