Жители ЯНАО будут платить штрафы за посещение леса

Ямальцам запретили ходить в лес Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям ЯНАО с сегодняшнего дня запретили находиться в лесах и заезжать туда на машинах. Ограничения, введенные из-за повышенного уровня пожарной опасности, действуют до 25 июля. За нарушение запрета ямальцы будут платить штрафы, говорится на сайте окружного правительства.

«С сегодняшнего дня до 25 июля на территориях Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей могут грозить гражданам, от двух до пяти тысяч рублей — должностным лицам, от двадцати до ста тысяч рублей — юридическим лицам», — говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что такие меры приняты для безопасности жителей региона. Из-за жаркой погоды в регионе высокий уровень пожарной опасности. Ограничения снимут при благоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что на Ямале с 26 мая установили противопожарный режим. Он будет действовать до 1 сентября.